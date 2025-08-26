Mazda von früher bis heute: So sehr hat sich das Logo in über 100 Jahren verändert

Markenlogos sind Teil unseres Alltags. Wir sehen sie überall – in Supermärkten, im Internet, auf der Straße. Ein bekanntes Logo ist auch das des japanischen Autofabrikanten Mazda.
Wir zeigen euch, wie sich das Mazda-Logo in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt und verändert hat.
#1 Das Logo ab 1927
Mazda wurde 1920 in Hiroshima gegründet. Das hier gezeigte Logo wurde seit 1927 verwendet. Es soll den ständigen Drang des Unternehmers Jujiro Matsuda nach Entwicklungen und sein Streben nach vorne symbolisieren.
#2 Neues Logo ab 1931
Schon 1931 wurde ein neues Logo eingeführt. Diesmal mit dem neuem Namen Mazda im Mittelpunkt. Mazda ist dabei der Name des altpersischen Gotts des Lichts und des Ursprungs der Kulturen Ahura Mazda. Gleichzeitig wird der Name des Unternehmenschefs Matsuda im Japanischen ähnlich ausgesprochen wie Mazda.
#3 Von 1936 bis 1959
Doch schon fünf Jahre später wurde ein neues Logo eingeführt, das auf den dreirädrigen Fahrzeugen zu sehen war. Das Logo wurde durch das Wappen der Stadt Hiroshima geprägt und in der Mitte sind drei „M“ zu erkennen. Für den Markennamen Mazda, die aber auch Agilität, Geschwindigkeit und die Fähigkeit neue Höhen zu erreichen, symbolisieren.
#4 Weiteres Logo ab 1954
Ab 1954 wurde ein zweites Logo genutzt, das vor allem das internationale Publikum erreichen sollte.
#5 1959 bis 1975
Ursprünglich war es nur für den Mazda R360 geplant, aufgrund des Erfolgs des Fahrzeugs wurde es dann auch auf weitere Fahrzeuge ausgeweitet. Bis 1963 wurden über eine Million Fahrzeuge mit dem neuen Logo verkauft und es blieb bis 1975 das Firmenlogo.
#6 1975 bis 1997
Das damals verwendete Logo ist dem heutigen sehr ähnlich und wurde 1975 eingeführt. Weg von dem verspielten Logo, hin zum einfachen Logo. Bis 1997 prägte es den japanischen Autohersteller.
#7 Paralleles Logo ab 1992
Ab 1992 wurde ein zweites Symbol genutzt, da der Wunsch nach einer Bildmarke wieder aufgekommen war. Der Ring symbolisiert den Lichtkreis, Flügel und eine Sonne, die die Kreativität des Autobauers darstellen soll. Zunächst sah es dem Renault-Logo ähnlich, weshalb das Mazda-Logo modifiziert werden musste.
#8 Neues Design ab 2015
2015 entschieden sich die Japaner wieder zurück zum alten Logo der 1970er und 1980er Jahre zu gehen. Das Logo wurde leicht modernisiert. Mit der blauen Umrandung des Markennamens will Mazda Purismus und Geradlinigkeit darstellen.
#9 Seit 2018
Das Mazda-Logo, welches seit 2018 verwendet wird, unterscheidet sich kaum vom 2015 eingeführten Logo. Die Schatten sind etwas dunkler und die Umrandung des Namens ist nun schwarz, nicht mehr blau.
Zum Schluss noch eine spannende Info: Wusstet ihr, dass Mazda ursprünglich ein Korkproduzent und Maschinenbauspezialist war? Erst ab 1931 wurde das Unternehmen aus Hiroshima ein Fahrzeughersteller (via Presseportal Mazda Deutschland).