Mazda von früher bis heute: So sehr hat sich das Logo in über 100 Jahren verändert

Das Mazda-Logo hat sich im Laufe der Jahre verändert.© IMAGO / Depositphotos / Bildbearbeitung GIGA 1 / 10

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Markenlogos sind Teil unseres Alltags. Wir sehen sie überall – in Supermärkten, im Internet, auf der Straße. Ein bekanntes Logo ist auch das des japanischen Autofabrikanten Mazda.

Wir zeigen euch, wie sich das Mazda-Logo in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt und verändert hat.