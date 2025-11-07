McDonald’s Monopoly 2025: Bald könnt ihr wieder abräumen – so geht’s

Burger-Freunde und Glücksspieler haben darauf gewartet, jetzt geht es endlich los: McDonalds-Monopoly geht in eine neue Runde. Wie funktioniert das Gewinnspiel 2025, wie kann man mitmachen und hat überhaupt schon mal jemand dort etwas gewonnen?

Start-Termin für McDonalds-Monopoly 2025

In diesem Jahr läuft die Aktion unter dem Motto „Der Papa haut einen raus. Für die Werbung hat man den Kult-Schauspieler Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle Stromberg gewinnen können. Ab dem 13. November kann man wieder bei Aktionsprodukten Monopoly-Sticker sammeln, um Straßen zu komplettieren. Für die Teilnahme benötigt man auch 2025 wieder die McDonalds-App (Download für Android | Download für iOS). Für die Aktion wurde eine Mini-Serie mit Stromberg produziert. Die ersten beiden Folgen seht ihr hier:

McDonalds Monopoly 2025: Codes in der App einlösen

Anders als in den Vorjahren zieht man inzwischen nicht mehr bloß die Sticker von den Aktionspackungen ab, um zu gewinnen. Stattdessen läuft das Gewinnspiel über die McDonalds-App. So funktioniert McDonalds-Monopoly 2025:

Kauft eines der teilnehmenden Produkte mit den Monopoly-Stickern auf der Verpackung. Öffnet die McDonalds-App. Ruft hier den Monopoly-Bereich auf. Scannt den abgedruckten Code von der Aktionspackung ab. So sammelt ihr die Straßen oder Bahnhöfe. Sofortgewinne werden direkt angezeigt.

Diese Gewinne gibt es und diese Produkte machen mit

Codes gibt es ausschließlich bei teilnehmenden Produkten. Dazu gehören Big Rösti, Big Tasty Bacon, McCrispy, McFlurry, große Pommes und große Soft-Drinks (Quelle: McDonalds). Die Aktion läuft bis zum 6. Januar 2026. Sticker gibt es, solange der Vorrat reicht. Es kann also passieren, dass es schon vorher keine Aktionspackungen in eurer Filiale gibt.

Mit den Codes hat man Chancen auf verschiedene Gewinne:

Sofortgewinne (verschiedene McDonalds-Speisen)

Rabatte auf McDonalds-Produkte

Straßen und Bahnhöfe, die gesammelt werden müssen, um sie im Set gegen einen Preis einzutauschen

Daneben lassen sich Punkte für das allgemeine „MyMcDonalds“-Bonusprogramm sammeln

Zu den Sammelgewinnen gehören unter anderem:

Gutschein für ein „individuelles Massivhaus in Höhe von 250.000 Euro“

BMW i4 Gran Coupé

100.000 Euro Jackpot

McDonalds Goldcard

„exklusive Reisen und einmalige Erlebnisse von Anbietern wie Urlaubsguru, Coca-Cola und Red Bull“

Alle Preise, Teilnahmebedingungen, teilnehmenden Produkte und mehr seht ihr auf der Aktionsseite bei McDonalds.

Hat schon jemand bei McDonalds-Monopoly gewonnen?

Als Preise werden unter anderem Reisen, ein BMW, bis 100.000 Euro, Handy-Zubehör und mehr versprochen. Wie bei allen Gewinnspielen, stellt sich auch beim McDonalds-Monopoly die Frage, ob schon jemand in der Vergangenheit einen der Hauptpreise gewonnen hat. Zuverlässig überprüfen lässt sich das nicht. Im Webangebot der Kette findet man immer wieder Berichte über glückliche Gewinner. Bei unabhängigeren Seiten wie Gutefrage.net melden sich auch immer wieder Gewinner zu Wort, wie hier im Fall einer „Aida Traumreise“ als Sofortgewinn.

Beim Sammeln der Straßen für die Hauptpreise sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich bei McDonalds-Monopoly um eine Art Glücksspiel handelt und man ähnlich wie zum Beispiel auch bei „Ultimate Team“ im Fußballspiel EA Sports FC 24 oder beim Sammeln von Panini-Sammelbildern vorher nie weiß, welche Sticker man zieht.

2018 wurde ein großer Betrug bei McDonalds-Monopoly bekannt, bei dem ein ehemaliger Mitarbeiter in den 1990er-Jahren in den USA Gewinnspiel-Sticker einsackte und weiterverkaufte. Der Betrug soll über 10 Jahre in einem Netzwerk von bis zu 50 Personen durchgeführt worden sein. Dabei sollen Preise im Wert von über 24 Millionen US-Dollar auf kriminellen Wege ihre Besitzer gefunden haben. Eine Dokumentation zu der Story könnt ihr kostenlos in der ZDF-Mediathek ansehen.

Codes für McDonalds Monopoly bei eBay oder mit Code-Generator? Vorsicht

Bei eBay findet man hin und wieder seltene Straßen zu teuren Preisen (bei eBay suchen). Hier kann man zwar versuchen, Codes für fehlende Straßen zu kaufen, allerdings sollte man vorsichtig sein. Oft findet man hier gefälschte oder bereits eingelöste Sticker, die keinen Gewinn liefern. McDonalds warnt selber davor, rare Sticker aus unbekannten Quellen zu kaufen (Quelle: The Sun).

Im Netz findet man manchmal auch angebliche Generatoren für McDonalds-Monopoly-Codes. Hiervon sollte man allerdings Abstand nehmen. Zum einen verstoßen solche Betrügereien gegen die Teilnahmebedingungen beim Monopoly-Gewinnspiel, zum anderen weiß man nie, wer hinter solchen Code-Generatoren steckt. Oft nutzen Betrüger die hohe Nachfrage nach solchen „Cheat“-Tools und spicken sie mit Spy- und Adware, greifen Nutzerdaten ab oder locken euch damit in eine Abo-Falle. Die Sicherheitssysteme von McDonalds sollten verhindern, dass solche selbst generierten Codes gegen Preise eingelöst werden können. Wer möglichst günstig an Codes gelangen will, sollte zur Apfeltasche im nächsten Restaurant greifen.

