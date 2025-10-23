MediaMarkt haut raus: Laptops & PCs mit Windows 11 krass vergünstigt

Das kürzlich erfolgte Support-Ende des Microsoft-Betriebssystems Windows 10 ist eine gute Gelegenheit für Besitzer von Laptops oder PCs mit dem veralteten Betriebssystem, sich ein neues Gerät mit dem aktuellen Betriebssystem Windows 11 zuzulegen. Bei MediaMarkt bekommt ihr im Rahmen einer Aktion eine ganze Reihe Laptops und PCs mit Windows 11 zu besonders günstigen Preisen.

Die Aktion zum Supportende des Microsoft-Betriebssystems Windows 10 läuft unter dem Dach der "Mehrwertsteuer geschenkt"-Kampagne, was bedeutet, dass myMediaMarkt-Kunden Laptops & PCs mit dem aktuellen Microsoft-Betriebssystem mit starken Rabatten entsprechend der Mehrwertsteuer abstauben können (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Ihr solltet aber dran denken, dass die Aktion nur bis zum 27.10.2025 läuft.

Microsoft-Kampagne bei MediaMarkt: Das sind unsere Highlights

Das Lenovo IdeaPad Slim 3i kommt mit 14-Zoll-Display, Intel-Core-i3-N305-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel-UHD-Grafikchip sowie Windows 11 Home als Betriebssystem und ist für den Zeitraum der Aktion für nur 360,51 Euro statt 420 Euro erhältlich.

Lenovo IdeaPad Slim 3i, 14 Zoll Statt 429 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 16:27 Uhr

Das Medion Avantum 15 E1 verfügt über ein 15,6-Zoll-Display, AMD-Ryzen-5- 7430U-Prozessor, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Radeon-Onboard-Grafikchip sowie Windows 11 Home als Betriebssystem und kostet euch während der Aktion nur 503,36 Euro statt 599 Euro.

Medion Avantum 15 E1, 15,6 Zoll Statt 599 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 16:33 Uhr

Das Lenovo IdeaPad Slim 3i kommt mit einem 16-Zoll-Display, Intel-Core-i5- 13420H-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Intel-UHD-Grafikchip und Windows 11 Home als Betriebssystem ist für nur 545,38 Euro statt 649 Euro erhältlich.

Lenovo IdeaPad Slim 3i, 16 Zoll Statt 649 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 16:40 Uhr

Den Desktop-PC Acer Aspire XC-1785 mit Intel-Core-i3-14100-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD,- Intel-UHD-Grafikchip und Windows 11 Home als Betriebssystem bekommt ihr für nur 419,33 Euro statt 499 Euro.

Acer Aspire XC-1785 Statt 499 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 16:43 Uhr

Das Asus Vivobook Go 15 mit 15,6-Zoll-Display, Intel-N-Series-N4500-Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB eMMC, Intel-Onboard-Grafikchip und Windows 11 Home im S-Modus als Betriebssystem ist für den Zeitraum der Aktion für nur 209,24 Euro statt 249 Euro erhältlich.

Asus Vivobook Go 15, 15,6 Zoll Statt 249 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 16:50 Uhr

Microsoft-Aktion bei MediaMarkt: Noch mehr Laptops & PCs mit Windows 11

Während der Aktion sind noch viele weitere Rechner mit Windows-11-Betriebssystem zu besonders günstigen Preisen erhältlich. Am besten schaut ihr einfach auf der Übersichtsseite der Aktion bei MediaMarkt vorbei.