MediaMarkt haut Samsung raus: Smartphones, Tablets & Wearables zu Aktionspreisen

MediaMarkt hat eine neue Samsung-Aktion gestartet, bei der ihr ausgewählte Galaxy-Geräte zu stark reduzierten Preisen erstehen könnt. Hier erfahrt ihr, welche Angebote sich wirklich lohnen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bis zum 27.11.2025 (09:00 Uhr) habt ihr bei MediaMarkt die Möglichkeit, hochwertige Smartphones, Tablets und Wearables von Samsung zu besonders günstigen Preisen zu kaufen. Die Highlights der Black-Week-Aktion haben wir im Folgenden für euch herausgesucht.

Zur Samsung-Aktion bei MediaMarkt

Anzeige

Samsung Galaxy S25 5G: High-End-Smartphone zum Spitzenpreis

Das Samsung Galaxy S25 5G ist ein High-End-Smartphone für hohe Ansprüche mit hochwertigem 6,2-Zoll-OLED-Display, leistungsstarkem Snapdragon-8-Elite-Prozessor, starker Kamera, langer Akku-Laufzeit und umfangreichen AI-Funktionen. Das Modell mit 128 GB Speicher bekommt ihr während der Samsung Black Week bei MediaMarkt für nur 699 Euro statt 899 Euro, während das Modell mit 256 GB mit nur 749 Euro statt 959 Euro zu Buche schlägt.

Samsung Galaxy S25 5G, 128 GB Statt 899 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 11:30 Uhr

Samsung Galaxy S25 5G, 256 GB Statt 959 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 11:34 Uhr

Anzeige

Samsung Galaxy Tab S10 FE: Beliebtes Tablet für unter 350 Euro

Das Samsung Galaxy Tab S10 kommt in einem edlen Design, besitzt ein gestochen scharfes 10,9-Zoll-Display mit 2.304 x 1.440 Pixel Auflösung und bietet 128 GB Speicher sowie eine lange Akkulaufzeit. Durch die S-Pen-Unterstützung ist das Tablet gut für kreatives Arbeiten geeignet, genauso aber auch für Streaming und Surfen. Während der Samsung-Aktion bei MediaMarkt erhaltet ihr das Tablet für nur 349 Euro statt 579 Euro.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi, 128 GB Statt 579 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:15 Uhr

Anzeige

Ebenfalls zu Tiefstpreisen: Samsung Galaxy Watch 7 & Watch 8

Die Samsung Galaxy Watch 7 vereint elegantes Design mit hohem Tragekomfort und bietet umfassende Fitness‑ und Gesundheits-Funktionen, sodass ihr eure sportlichen Aktivitäten präzise im Blick habt. Während der Samsung-Aktion bei MediaMarkt bekommt ihr die Bluetooth-Smartwatch in der 40-mm-Variante für nur 139 Euro statt 279 Euro.

Samsung Galaxy Watch7 BT, 40 mm Statt 279 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 11:00 Uhr

Die Samsung Galaxy Watch 8 bietet gegenüber dem Vorgänger eine ganze Reihe von Verbesserungen: So verfügt die Smartwatch über ein neues Design mit abgerundeten Ecken sowie eine längere Akkulaufzeit. Außerdem wurden die Funktionen zur Kontrolle des Schlafs und des Herz-Kreislauf-Systems verbessert. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit der Messung des Antioxidantien-Index. Bei MediaMarkt bekommt ihr die Smartwatch während des Aktionszeitraums für nur 239 Euro statt 379 Euro.

Samsung Galaxy Watch 8, 40 mm Statt 379 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 11:21 Uhr

Weitere Samsung-Produkte, die während der Black Week reduziert sind, findet ihr auf dieser Übersichtsseite bei MediaMarkt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.