MediaMarkt kriegt neue Konkurrenz – ausgerechnet aus den eigenen Reihen

MediaMarktSaturn bekommt kuriose Konkurrenz.

JD.com: Joybuy-Shop startet in Deutschland

Der chinesische Online-Händler JD.com will in Europa durchstarten und hat in Deutschland einen neuen E-Commerce-Shop namens Joybuy eröffnet. Kurios dabei ist, dass JD.com damit auch direkt MediaMarkt und Saturn angreift – also genau die Marken, die man gerade übernehmen will.

Joybuy ist laut JD.com nicht nur irgendein Onlineshop, sondern eine „neue und verbesserte Plattform“ für Europa. In Großbritannien ist der Anbieter schon seit einigen Wochen aktiv. Im Mittelpunkt stehen Technik, Lebensmittel aus Asien und schnelle Lieferungen (Quelle: heise online).

Auch in Deutschland soll das Konzept aufgehen. Frankreich, Belgien und Luxemburg sollen ebenfalls bald Zugriff auf die neue Plattform erhalten. Für andere europäische Länder fehlt bisher ein konkreter Zeitplan.

MediaMarktSaturn-Übernahme: Strategie bleibt unklar

Der Start von Joybuy fällt in eine heikle Phase. JD.com plant gleichzeitig die Übernahme von Ceconomy, dem Konzern hinter MediaMarkt und Saturn. Noch ist der Deal nicht abgeschlossen, doch spätestens im ersten Halbjahr 2026 soll es so weit sein.

Trotz des laufenden Übernahmeverfahrens zeigt sich JD.com anscheinend unbeeindruckt von der bald hauseigenen Konkurrenz. Ob Joybuy langfristig mit MediaMarktSaturn zusammengeführt wird, ist offen. Aktuell klingt es eher nach einer Doppelstrategie: Die etablierten Marken sollen erhalten bleiben und parallel dazu soll mit Joybuy gepunktet werden.

Spannend wird, wie die Kunden in Deutschland darauf reagieren. Der Shop könnte JD.com als Hebel dienen, um MediaMarktSaturn indirekt unter Druck zu setzen, bevor die Übernahme abgeschlossen ist. Was das für die Marke MediaMarktSaturn bedeutet, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Mit Joybuy steht Ceconomy bald vor einem Dilemma.