  MediaMarkt lockt mit satten Rabatten auf Laptops & PCs: Das sind die besten Angebote der Intel Gamer Days
MediaMarkt lockt mit satten Rabatten auf Laptops & PCs: Das sind die besten Angebote der Intel Gamer Days

MediaMarkt Intel Gamer Days
Egal ob PC oder Laptop: Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt kräftig sparen. (© MediaMarkt / MSI / Lenovo)
MediaMarkt hat mit den "Intel Gamer Days" eine neue Aktion gestartet, bei der ihr ausgewählte Laptops und Desktop-PCs mit Intel-Prozessor zu Tiefstpreisen bekommt. Wir haben die Details für euch.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Auch in diesem Jahr hat MediaMarkt seine beliebte Aktion "Intel Gamer Days" neu aufgelegt. Bis zum 03.09.2025 habt ihr die Chance, euren Favoriten unter einer großen Auswahl an Gaming-Notebooks und Desktop-PCs mit Intel-Prozessor zum Spitzenreis zu erstehen (Aktion bei MediaMarkt ansehen).

Intel Gamer Days bei MediaMarkt: Diese Angebote gefallen uns besonders gut

Das Samsung Galaxy Book 4 mit 15,6-Zoll-Display, Intel-Core-3-100U-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel-Core-Onboard-Graphics und Windows 11 Home als Betriebssystem ist während der Intel Gamer Days für nur 479 Euro statt 799 Euro UVP erhältlich.

Samsung Galaxy Book4, 15,6 Zoll
Statt 799 Euro UVP.
Den Gigabyte-G6-Laptop mit 16-Zoll-Display, Intel-Core-i7-13620H-Prozessor,  16 GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia-GeForce-RTX-4050-Grafikchip und  Windows 11 als Betriebssystem bekommt ihr für den Zeitraum der Aktion für nur 769 Euro statt 929 Euro UVP.

Gigabyte G6 Gaming-Laptop, 16 Zoll
Statt 929 Euro UVP.
Der MSI-MAG-Infinite-S3-Gaming-PC mit Intel-Core-i5-14400F-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce-RTX-5060Grafikchip und Windows 11 Home kostet euch während der Aktion nur 999 Euro.

MSI MAG Infinite S3 Gaming-PC
Das Lenovo-LOQ-Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel-Core-i5-13450HX-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce-RTX-5060-Grafikchip und Windows 11 Home ist während der Intel Gamer Days für nur 1.289 Euro erhältlich.

Lenovo LOQ-Gaming-Laptop, 15,6 Zoll
Gaming-Aktion bei MediaMarkt: Das war lange noch nicht alles

Unter den Angeboten der "Intel Gamer Days"-Aktion befinden sich jede Menge weitere Gaming-Notebooks und Desktop-PCs mit Intel-Prozessor zu unschlagbaren Preisen. Am besten schaut ihr einfach auf der Übersichtsseite der Aktion bei MediaMarkt vorbei.

