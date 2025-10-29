MediaMarkt repariert Pixel-Handys direkt im Laden – doch ein wichtiges Detail stört

MediaMarkt bietet ab sofort Reparaturen für Google-Pixel-Smartphones in manchen Filialen an. Display-, Akku- und Kameratausch sollen innerhalb kurzer Zeit möglich sein. Die Preise haben es aber in sich.

MediaMarkt: Pixel-Reparaturen direkt vor Ort

Laut MediaMarkt ist der neue Reparaturservice zum Start in zehn Filialen in Deutschland verfügbar, darunter Köln, Leipzig, Stuttgart und München. Kunden können dort ihr Google Pixel vor Ort abgeben und – je nach Auslastung und Ersatzteilverfügbarkeit – direkt reparieren lassen. Genutzt werden ausschließlich Original-Ersatzteile, auch gibt es 12 Monate Garantie auf die durchgeführte Reparatur.

Reparaturen decken alle gängigen Schadensbilder ab: kaputte Displays, schwache Akkus, defekte Kameras oder andere Hardwareprobleme. Vor der Abgabe sollen Nutzer ihr Gerät zurücksetzen, das Google-Konto abmelden und persönliche Daten sichern, erklärt die Elektronik-Fachhandelskette.

MediaMarkt erklärt weiter, dass es keine Rolle spielt, wo Kunden ihr Smartphone gekauft haben. Der Reparaturservice steht allen Pixel-Besitzern offen, also auch denen, die es nicht bei MediaMarkt erstanden haben.

Pixel-Handys: Preisintensive Smartphone-Reparatur

So praktisch das Angebot klingt, so abschreckend kann der Preis sein. Beispiel Pixel 9a: Eine einfache Displayreparatur kostet 189 Euro. Ist zusätzlich der Rahmen beschädigt, steigt der Preis auf 249 Euro.

Beim Pixel 9 Pro XL wird es noch teurer: 299 Euro für das Display, 459 Euro mit Rahmen. Auch Kamera- und Akkutausch liegen im gesalzenen Bereich mit teils über 100 oder 200 Euro (Quelle: MediaMarkt).

Dabei handelt es sich zwar um Festpreise mit Originalteilen, doch das Angebot liegt deutlich über dem preislichen Niveau vieler Drittanbieter. Wer Wert auf Garantie und Originalqualität legt, bekommt von MediaMarkt dennoch eine transparente und schnelle Lösung präsentiert.