MediaMarkt sagt Amazon mit neuem Versprechen den Kampf an

MediaMarkt passt seine Preise an Amazon und andere Konkurrenten an.

MediaMarkt will die günstigsten Preise für Kunden anbieten und formuliert dieses Vorhaben nun in einem neuen Versprechen. Mit dem Preisheld-Label werden ab sofort beliebte Artikel im Online-Shop versehen, die automatisch an die Tiefpreise der Konkurrenz angepasst werden (Quelle: MediaMarkt).

MediaMarkt passt Preise an Amazon und andere Shops an

MediaMarkt nutzt das Preisheld-Siegel für populäre Technik-Produkte in seinem Online-Shop. Das Label weist darauf hin, dass der Elektronikhändler mehrmals täglich die Preise von anderen Anbietern wie Amazon, Otto und Expert überprüft und entsprechend auf der eigenen Seite angleicht.

Nicht alle Artikel im Online-Shop bekommen das Preisheld-Siegel, doch diverse Kategorien nehmen teil, darunter Gaming & VR, TV & Audio sowie Computer & Büro.

Während der Preisvergleich für Kunden eine gute Neuigkeit ist, kann es manchmal ein wenig dauern, bis die Änderungen übernommen werden. Laut der Ankündigung von MediaMarkt läuft das Feature nicht konstant in Echtzeit im Hintergrund. Stattdessen werden die Preise zu bestimmten Zeiten täglich überprüft und angepasst. Zwischenzeitlich kann es also passieren, dass andere Anbieter günstiger sind.

MyMediaMarkt: Preisvergleich auch in Filialen möglich

Was jetzt endlich auch im Online-Shop funktioniert, bietet MediaMarkt gewissermaßen schon länger in seinen Filialen an. Ihr könnt Mitarbeiter im Laden auf ein besseres Konkurrenzangebot aufmerksam machen – dann erhaltet ihr vor Ort die Chance, den Artikel ebenso günstig zu erstehen (Quelle: MediaMarkt).

Alles, was ihr dazu braucht, ist eine MyMediaMarkt-Kundenkarte. Ihr könnt euch kostenlos für den Service anmelden und bekommt damit nicht nur den Preisvergleich im Laden sondern auch noch andere Vorteile wie Rabatte und Cashback-Aktionen obendrauf.