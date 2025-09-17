MediaMarkt schenkt euch 650 € zum Unlimited-Tarif: Wie gut ist das Angebot wirklich?

Endlos-Tarife werden immer günstiger und MediaMarkt setzt jetzt noch einen drauf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zum "o2 Unlimited Max"-Tarif gibt's bei MediaMarkt jetzt 150 Euro Guthaben sowie einen Geschenk-Coupon im Wert von 500 Euro dazu (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Der Handytarif beinhaltet unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s samt Allnet- und SMS-Flat im o2-Netz und kostet 34,99 Euro im Monat. Einmalig kommen noch 39,99 Euro Anschlusspreis und 5,95 Euro für den Versand obendrauf. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Effektiv zahlt ihr für den Tarif nur 9,82 Euro im Monat, wie unsere Rechnung unten zeigt.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: o2

o2 Anbieter: MediaMarkt Tarifwelt

MediaMarkt Tarifwelt Tarif: o2 Mobile Unlimited Max

o2 Mobile Unlimited Max Datenvolumen: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 MBit/s)

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 MBit/s) Telefonie und SMS: Flatrate

Flatrate Laufzeit: 24 Monate mit einem Monat Kündigungsfrist

24 Monate mit einem Monat Kündigungsfrist Gut zu wissen : EU-Roaming inklusive, Rufnummernmitnahme möglich, eSIM

: EU-Roaming inklusive, Rufnummernmitnahme möglich, eSIM Einmalige Kosten : 39,99 Euro Anschlusspreis + 5,95 Euro Versand = 45,94 Euro

: 39,99 Euro Anschlusspreis + 5,95 Euro Versand = 45,94 Euro Grundgebühr: 34,99 Euro pro Monat

Anzeige

Wie gut ist der Tarif-Deal bei MediaMarkt?

Zur Einordnung: Beim MediaMarkt-Angebot handelt es sich um einen originalen o2-Tarif, der beim Netzbetreiber direkt aktuell ebenfalls für 34,99 Euro Grundgebühr im Monat zu haben ist (bei o2 ansehen). Auch die 150 Euro bekommt ihr bei o2 als Bonus auf euer Konto gutgeschrieben. Was ihr bei o2 allerdings nicht bekommt, ist der 500-Euro-Coupon für MediaMarkt. Von diesem kann man sich locker gleich ein Smartphone zum Tarif gönnen. Oder verschenken, denn er ist übertragbar.

Um zu sehen, wie gut das Angebot wirklich ist, muss man die Effektivkosten ausrechnen.

Die Kosten des Tarifs im Überblick:

24 × 34,99 Euro monatliche Grundgebühr = 839,76 Euro

monatliche Grundgebühr = 839,76 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 45,94 Euro

39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 45,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 885,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 885,70 Euro Gutschrift : 150 Euro (Bonus von o2) + 500 Euro (MediaMarkt-Coupon) = 650 Euro

: 150 Euro (Bonus von o2) + 500 Euro (MediaMarkt-Coupon) = 650 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gutschrift): 235,70 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gutschrift): 235,70 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 9,82 Euro

Anzeige

Handy mit oder ohne Vertrag: Was ist besser? Erfahrt es in diesem Video:

Für wen lohnt sich ein Unlimited-Tarif?

Ein Unlimited-Tarif lohnt sich vor allem für Menschen, die sehr viel mobiles Datenvolumen nutzen – zum Beispiel für Streaming, Gaming, Videokonferenzen oder häufiges Arbeiten unterwegs. Auch für Vielreisende innerhalb Deutschlands oder in der EU kann er sinnvoll sein, um keine Drosselung zu riskieren. Wer sein Smartphone als Hotspot für Laptop oder Tablet nutzt, profitiert ebenfalls von unbegrenztem Datenvolumen.

Anzeige

Für Gelegenheitsnutzer mit geringem Datenverbrauch lohnt sich ein Unlimited-Tarif meist nicht, da günstigere Volumentarife ausreichen.

Zum Angebot bei MediaMarkt

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.