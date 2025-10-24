Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer: Hier gibt es die besten Angebote
DEAL

MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer: Hier gibt es die besten Angebote

Marvin Basse
Marvin Basse,
2 min Lesezeit
Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade die Mehrwertsteuer erlassen. (© Getty / Deagreez)
Bei MediaMarkt läuft gerade wieder die beliebte Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion, bei der ihr auf einen Großteil des Sortiments die Mehrwertsteuer erlassen bekommt und so richtig sparen könnt. Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst und zeigen, welche Deals sich wirklich lohnen.

MWST geschenkt bei MediaMarkt: Jetzt die besten Deals sichern

Wer eine Anschaffung plant, sollte jetzt bei MediaMarkt vorbeischauen. Bei der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion erhaltet ihr 19 Prozent Abzug auf fast alle lagernden Produkte (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Der effektive Rabatt beträgt 15,966 Prozent, da die 19 Prozent vom Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer abgezogen werden und nicht tatsächlich die Mehrwertsteuer erlassen wird.

Der Endpreis wird neuerdings bereits auf den Produktseiten angezeigt. Ein Reinschauen lohnt sich, da zahlreiche Artikel zum aktuell günstigsten Online-Preis zu haben sind. Zudem könnt ihr euch über das Bonusprogramm myMediaMarkt mit jedem Einkauf wertvolle Punkte sichern.

Die Aktion ist am 23. Oktober 2025 um 9:00 Uhr gestartet und läuft bis zum 27. Oktober um 23:59 Uhr. Ihr solltet euch mit den Bestellungen ranhalten, denn die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen: Vor allem beliebte Produkte sind schnell vergriffen.

Die besten Deals der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt

Im Folgenden bekommt ihr von uns eine Auswahl der besten Deals der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt. Mit dabei sind Smart-TVs, Gaming-Artikel und vieles mehr.

Sony PlayStation5 (Modellgruppe: Slim)
Sony PlayStation5 (Modellgruppe: Slim)
Statt 549,99 Euro.
462,18 € Zu MediaMarkt
462,18 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 09:54 Uhr
LG OLED evo TV. 65 Zoll
LG OLED evo TV. 65 Zoll
Statt 1.599 Euro.
1.343,70 € Zu MediaMarkt
1.343,70 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:18 Uhr
Google Pixel 9, 128 GB, Obsidian Dual SIM
Google Pixel 9, 128 GB, Obsidian Dual SIM
Statt 549 Euro.
461,35 € Zu MediaMarkt
461,35 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:03 Uhr
Acer Chromebook Plus 516, 16 Zoll
Acer Chromebook Plus 516, 16 Zoll
Statt 499 Euro.
419,33 € Zu MediaMarkt
419,33 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:00 Uhr
Acer Nitro Full-HD Gaming Monitor, 27 Zoll
Acer Nitro Full-HD Gaming Monitor, 27 Zoll
Statt 139 Euro.
116,81 € Zu MediaMarkt
116,81 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:17 Uhr
JBL Cinema SB510 Soundbar, Schwarz
JBL Cinema SB510 Soundbar, Schwarz
Statt 111 Euro.
93,88 € Zu MediaMarkt
93,88 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:22 Uhr
ISY IGC-1000 Gaming-Stuhl
ISY IGC-1000 Gaming-Stuhl
Statt 229 Euro.
192,44 € Zu MediaMarkt
192,44 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:28 Uhr
TomTom Verkehrs-Assistent Tom
TomTom Verkehrs-Assistent Tom
Statt 79,99 Euro.
67,22 € Zu MediaMarkt
67,22 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:23 Uhr
Preise vergleichen nicht vergessen

Natürlich solltet ihr vor dem Kauf bei MediaMarkt die Preise vergleichen. Nur weil der Händler euch einen Rabatt von effektiv rund 16 Prozent gewährt, heißt das noch lange nicht, dass dadurch auch die besten Preise erreicht werden. Nehmt euch also die Zeit, um die Preise zu vergleichen und schlagt nur dann zu, wenn es sich lohnt.

