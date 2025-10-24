MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer: Hier gibt es die besten Angebote

Bei MediaMarkt läuft gerade wieder die beliebte Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion, bei der ihr auf einen Großteil des Sortiments die Mehrwertsteuer erlassen bekommt und so richtig sparen könnt. Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst und zeigen, welche Deals sich wirklich lohnen.

MWST geschenkt bei MediaMarkt: Jetzt die besten Deals sichern

Wer eine Anschaffung plant, sollte jetzt bei MediaMarkt vorbeischauen. Bei der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion erhaltet ihr 19 Prozent Abzug auf fast alle lagernden Produkte (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Der effektive Rabatt beträgt 15,966 Prozent, da die 19 Prozent vom Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer abgezogen werden und nicht tatsächlich die Mehrwertsteuer erlassen wird.

Der Endpreis wird neuerdings bereits auf den Produktseiten angezeigt. Ein Reinschauen lohnt sich, da zahlreiche Artikel zum aktuell günstigsten Online-Preis zu haben sind. Zudem könnt ihr euch über das Bonusprogramm myMediaMarkt mit jedem Einkauf wertvolle Punkte sichern.

Die Aktion ist am 23. Oktober 2025 um 9:00 Uhr gestartet und läuft bis zum 27. Oktober um 23:59 Uhr. Ihr solltet euch mit den Bestellungen ranhalten, denn die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen: Vor allem beliebte Produkte sind schnell vergriffen.

Die besten Deals der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt

Im Folgenden bekommt ihr von uns eine Auswahl der besten Deals der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt. Mit dabei sind Smart-TVs, Gaming-Artikel und vieles mehr.

Sony PlayStation5 (Modellgruppe: Slim) Statt 549,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 09:54 Uhr

LG OLED evo TV. 65 Zoll Statt 1.599 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:18 Uhr

Google Pixel 9, 128 GB, Obsidian Dual SIM Statt 549 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:03 Uhr

Acer Chromebook Plus 516, 16 Zoll Statt 499 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:00 Uhr

Acer Nitro Full-HD Gaming Monitor, 27 Zoll Statt 139 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:17 Uhr

JBL Cinema SB510 Soundbar, Schwarz Statt 111 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:22 Uhr

ISY IGC-1000 Gaming-Stuhl Statt 229 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:28 Uhr

TomTom Verkehrs-Assistent Tom Statt 79,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 13:23 Uhr

Preise vergleichen nicht vergessen

Natürlich solltet ihr vor dem Kauf bei MediaMarkt die Preise vergleichen. Nur weil der Händler euch einen Rabatt von effektiv rund 16 Prozent gewährt, heißt das noch lange nicht, dass dadurch auch die besten Preise erreicht werden. Nehmt euch also die Zeit, um die Preise zu vergleichen und schlagt nur dann zu, wenn es sich lohnt.