MediaMarkt schmeißt Dyson raus: Hochwertiger Akkustaubsauger zum Schleuderpreis

Im Rahmen der Black Deals bietet MediaMarkt einen Akkustaubsauger der Premiummarke Dyson derzeit zu einem deutlich reduzierten Preis an.

Der Dyson V8 Advanced ist ein hochwertiger Akkustaubsauger, der mit seiner hohen Saugkraft und Vielseitigkeit überzeugt. Das Gerät bekommt ihr aktuell bei MediaMarkt für nur 239 Euro inklusive Versand (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Versandkosten kommen nicht hinzu. Günstiger war der Stielsauger laut Preisvergleich bisher nicht erhältlich, es handelt sich also um einen absoluten Top-Deal.

Dyson V8 Advanced Statt 399 Euro UVP: Stielsauger mit Akkubetrieb und 425 Watt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2025 13:32 Uhr

Lohnt sich der Kauf des Dyson-Staubsaugers?

Starke Saugkraft von 130 Airwatt dank digitalem Motor

Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit im Eco-Modus

Vergleichsweise hoher Anschaffungspreis auch im Angebot

Es gibt zwar deutlich günstigere Akku-Handstaubsauger auf dem Markt. Diese haben aber oft viele Schwächen wie schlechte Handhabung durch zu hohes Gewicht, zu geringe Saugleistung oder zu kurze Akkulaufzeit. Der Dyson V8 Advanced ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der eine hohe Saugkraft ermöglicht. Die fortschrittliche Zyklonen-Technologie gewährleistet zudem, dass die Saugkraft konstant bleibt und keine Beutel gewechselt werden müssen. Dadurch spart ihr nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Zudem seid durch den kabellosen Betrieb nicht mehr an eine Steckdose gebunden und könnt euch beim Staubsaugen frei bewegen. Der leistungsstarke Akku des Staubsaugers ermöglicht eine lange Laufzeit von bis zu 40 Minuten (im Standardmodus), sodass ihr ausreichend Zeit habt, um euer gesamtes Zuhause gründlich zu reinigen. Zudem ist der Akku einfach austauschbar, sodass ihr bei Bedarf einen Ersatzakku verwenden könnt.

Das Modell verfügt über eine hygienische Entleerungsfunktion, die es euch ermöglicht, den Staubbehälter schnell und einfach zu entleeren, ohne dabei mit dem Staub in Berührung zu kommen. Zudem ist der Staubsauger mit einem hochwertigen Filtersystem ausgestattet, das Feinstaub und Allergene effektiv einfängt und so für eine saubere und gesündere Raumluft sorgt. Die Wartung des Geräts gestaltet sich ebenfalls unkompliziert, da der Filter regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden kann.

Nutzer loben Saugkraft und Handhabung

Bei Amazon erhält der Dyson V8 Advanced von über 8.000 Kunden eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Viele Nutzer heben die starke Saugkraft und die praktische kabellose Handhabung hervor. Besonders geschätzt wird die Vielseitigkeit des Geräts für verschiedene Reinigungsaufgaben.

"Sehr zufrieden mit der Saugkraft und der einfachen Handhabung. Perfekt für die schnelle Reinigung zwischendurch", schreibt ein Käufer. Ein anderer Nutzer ergänzt: "Die Akkulaufzeit reicht problemlos für unsere 80-Quadratmeter-Wohnung aus."

Dyson V8 Advanced jetzt ab 239,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2025 09:57 Uhr

Alternativen zum Dyson-Schnäppchen

Falls ihr das Angebot verpasst haben solltet oder eine noch günstigere Alternative sucht, haben wir folgende Empfehlungen:

