MediaMarkt schmeißt Samsung raus: Smartphones, Tablets & Wearables zu Spitzenpreisen

MediaMarkt hat eine Samsung-Aktion gestartet, bei der ihr ausgewählte Galaxy-Geräte zu stark vergünstigten Preisen erstehen könnt. Wir haben uns die Angebote näher angesehen.

Bis 13.10.2025 habt ihr bei MediaMarkt die Gelegenheit, die beliebtesten Smartphones, Smartwatches und Tablets von Samsung zu stark vergünstigten Preisen abzustauben (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wir haben einige Highlights der Aktion herausgesucht und im Folgenden für euch zusammengestellt.

25 % günstiger: Samsung Galaxy S25

Das Samsung Galaxy S25 5G ist ein High-End-Smartphone für hohe Ansprüche mit einem gestochen scharfen 6,2-Zoll-Display, leistungsstarken Snapdragon-8-Elite-Prozessor, 12 GB RAM und 128 GB Speicher. Für hochwertige Fotos und Videos steht euch eine Triple-Kamera zur Verfügung, der Akku des Galaxy S25 5G hält bis zu 18 Stunden ohne Aufladung durch. Besonders praktisch ist auch die integrierte Google-KI Gemini.

Das Samsung Galaxy S25 5G bekommt ihr während der MediaMarkt-Aktion in den Farben Blue Black, Icyblue, Mint, Navy und Silver Shadow für nur 669 Euro statt 899 Euro UVP.

Samsung Galaxy S25 5G, Blue Black Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 02:35 Uhr

Samsung Galaxy S25 5G, Icyblue Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 20:44 Uhr

Samsung Galaxy S25 5G, Mint Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 18:52 Uhr

Samsung Galaxy S25 5G, Navy Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 13:06 Uhr

Samsung Galaxy S25 5G, Silver Shadow Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 20:32 Uhr

Samsung Galaxy A17 für unter 200 €

Bei dem Samsung Galaxy A17 handelt es sich um ein Einsteiger-Modell und den Nachfolger des belebten Galaxy A16. Im Vergleich zum A16 wurde bei dem A17 die Kamera verbessert, Prozessor und Arbeitsspeicher bieten eine solide Performance für Alltagsanwendungen, der Akku eine gute Kapazität von 5.000 mAh.

Während der Aktion bei MediaMarkt bekommt ihr das Samsung Galaxy A17 in den Farben Gray, Blue und Black für nur 199 Euro statt 229 Euro UVP.

Samsung Galaxy A17 5G, Gray Statt 229 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 11:24 Uhr

Samsung Galaxy A17 5G, Blue Statt 229 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 12:04 Uhr

Samsung Galaxy A17 5G 128 GB, Black Statt 229 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 12:51 Uhr

Weitere Galaxy-Geräte im MediaMarkt-Sale

Die Samsung Galaxy Watch 8 eignet sich mit ihren umfangreichen Sport- und Gesundheits-Funktionen gut für alle gesundheitsbewussten Smartphone-User und ist im Rahmen der Samsung-Aktion bei MediaMarkt für nur 319 Euro statt 379 Euro UVP erhältlich.

Samsung Galaxy Watch 8, Graphite Statt 379 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 16:13 Uhr

Samsung Galaxy Watch 8, Silver Statt 379 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 14:30 Uhr

Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite ist ein Mittelklasse-Tablet mit hochwertigem Aluminium-Gehäuse, hellem und farbstarkem Display sowie umfangreicher Ausstattung inklusive S-Pen und kostet euch während der Aktion nur 339 Euro.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 19:55 Uhr

Alle Highlights der Samsung-Aktion findet ihr auf dieser Übersichtsseite bei MediaMarkt.

