MediaMarkt setzt den Rotstift an: Switch-Bundle, Samsung-Handy, Dyson-Sauger & mehr im Ausverkauf

Markenfestival, Preishelden, Wochendeals und mehr – MediaMarkt und Saturn haben aktuell gleich mehrere Rabattaktionen am Start. Da kann man schnell den Überblick verlieren und sich fragen: Welche Angebote sind laut Preisvergleich wirklich günstig? Wir machen den Check und verraten euch die besten Deals.

Egal ob Smartphones, Konsolen, Laptops, Fernseher oder Haushaltsgeräte – in nahezu allen Kategorien findet ihr bei MediaMarkt und Saturn derzeit reduzierte Preise. Der Versand ist in der Regel kostenlos, alternativ könnt ihr alle bestellten Produkte in einer Filiale abholen.

Als myMediaMarkt-Kunde sammelt ihr zudem bei jedem Einkauf Punkte, die ihr später widerum in Guthaben umwandeln könnt. Die Anmeldung zum Bonus-Programm ist kostenlos und bietet diverse Vorteile. Mehr dazu erfahrt ihr weiter unten im Artikel.

Zum aktuellen Prospekt bei MediaMarkt

Zum aktuellen Prospekt bei Saturn

MediaMarkt & Saturn: Das sind die aktuell besten Angebote

Die Preise der bei MediaMarkt und Saturn laufenden Aktion haben wir mit den Preisen anderer Händler verglichen und euch folgend die besten, aktuellen Schnäppchen zusammengestellt.

Top 3 Highlight-Deals

Samsung Galaxy A56 5G, 128 GB Statt 479 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 13:37 Uhr

Konsolen & Spiele

Nintendo Switch (OLED-Modell) Spiele "Everybody 1-2-Switch!" und "Big Brain Academy: Kopf an Kopf" gratis dazu! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 13:26 Uhr

HP 17-cn0316ng Notebook, 17,3 Zoll HP DeskJet 2820e Instant Ink Multifunktionsdrucker gratis dazu! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 13:47 Uhr

Fernseher & Soundbars

Samsung Crystal-UHD-4K-Smart-TV, 50 Zoll Statt 679 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 11:34 Uhr

LG NanoCell-TV, 65 Zoll Statt 1.199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 12:59 Uhr

TCL QLED-Google-TV, 75 Zoll Statt 1.199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 11:47 Uhr

JBL Cinema SB510-Soundbar Statt 169,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 14:04 Uhr

Haushalt

Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) Statt 699 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 13:01 Uhr

Ninja AF400EU Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse Statt 249,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 13:44 Uhr

Xiaomi Scooter 5 Max E-Scooter Statt 599,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 13:24 Uhr

myMediaMarkt: Welche Vorteile bringt das Bonus-Programm?

MediaMarkt und Saturn bieten unter dem Namen "myMediaMarkt" ein Bonus-Programm an. Jeder Kauf bringt euch Punkte, welche ihr in Einkaufsgutscheine umwandeln könnt. Da die Mitgliedschaft keine Kosten verursacht, ist sie für wiederkehrende Käufer durchaus attraktiv.

Über regelmäßig stattfindende Rabatt-Aktionen hinaus profitieren Mitglieder von diesen Vorteilen:

Bei 10.000, 25.000 und 50.000 erreichten Punkten erhaltet ihr einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

In eurem Club-Konto werden alle Rechnungen und Belege für eure vergangenen Einkäufe gespeichert. Falls ihr einen Artikel umtauschen oder zurückgaben möchtet, habt ihr den Nachweis rasch per App in der Hand und müsst nicht den Beleg in Papierform suchen.

Die 0%-Finanzierung wird von 12 auf 20 Monate verlängert.

Die Umtauschfrist wird von 14 Tagen auf 28 Tage verdoppelt.

Zum aktuellen Prospekt bei MediaMarkt

Zum aktuellen Prospekt bei Saturn

