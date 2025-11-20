MediaMarkt überrascht mit Amazon-Deals: E-Book-Reader, Tablets & mehr zu Spitzenpreisen

Bei MediaMarkt bekommt ihr zur Black Week eine ganze Reihe Amazon-Devices wie E-Book-Reader, Tablets oder auch Streaming-Sticks zu stark vergünstigten Preisen. Wir haben uns die Aktion angesehen und die besten Angebote herausgesucht.

Bis zum 01.12.2025 habt ihr Zeit, unter den Amazon-Geräten bei MediaMarkt eure Favoriten mit starken Rabatten zu erwerben. Nachfolgend haben wie unsere Highlights der Aktion für euch zusammengestellt.

Amazon-Aktion bei MediaMarkt: Das sind unsere Highlights

Der Fire TV Stick 4K Select ist ein einfach einzurichtender Streaming-Stick, der 4K‑HDR‑Qualität, Alexa-Steuerung und Zugriff auf zahlreiche Apps und Inhalte bietet und während der Amazon-Black-Week-Aktion bei MediaMarkt für nur 29 Euro statt 54,99 Euro UVP erhältlich ist.

Amazon Fire TV Stick 4K Select Streaming Statt 54,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:53 Uhr

Bei dem Amazon Kindle (2024) handelt es sich um einen kompakten E-Book-Reader mit 16 GB Speicher, scharfem 300‑ppi‑Touchdisplay und wochenlanger Akkulaufzeit für bequemes Lesen an jedem Ort, der euch während des Aktionszeitraums nur 84,99 Euro statt 109,99 Euro UVP kostet.

Amazon Kindle (2024) Statt 109,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:25 Uhr

Für das Amazon Fire HD 10 (2023), ein 10‑Zoll‑Tablet mit 64 GB Speicher und bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit für Streaming und alltägliche Anwendungen wie Surfen, zahlt ihr während der Aktion nur 88 Euro statt 194,99 Euro UVP.

Amazon Fire HD 10 (2023) Statt 194,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:31 Uhr

Der Kindle Colorsoft Signature Edition ist ein hochwertiger 7‑Zoll‑E-Book‑Reader mit farbigem, kontrastreichem Display und 32 GB Speicher für ein besonders angenehmes Leseerlebnis und kostet euch für den Zeitraum der Aktion nur 204,99 Euro statt 289,99 Euro UVP.

Kindle Colorsoft Signature Edition Statt 289,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:40 Uhr

Bei dem Amazon Echo Show 5 (3. Generation) handelt es sich um ein kompaktes Smart Display mit Alexa-Sprachsteuerung, 5,5‑Zoll‑Touchscreen, Kamera und verbessertem Klang für Smart-Home-Steuerung, Unterhaltung und Videotelefonie, das während der Amazon-Aktion bei MediaMarkt für nur 54,99 Euro statt 109,99 Euro UVP erhältlich ist.

Amazon Echo Show 5 (3. Generation) Statt 109,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:35 Uhr

Viele weitere Amazon-Geräte reduziert bei MediaMarkt

Während der Aktion bekommt ihr noch viele weitere Amazon-Produkte zu Spitzenpreisen. Für einen Überblick schaut ihr am besten einfach auf der Aktionsseite bei MediaMarkt vorbei.

