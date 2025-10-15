MediaMarkt überrascht mit Switch 2 und brandneuem Pokemon-Spiel zum Rekordpreis

Bei MediaMarkt sind wieder mehrere Aktionen am Start, als Highlight kann sicher die Relax-Shopping-Aktion angesehen werden, bei welcher ihr die Switch-2-Konsole inklusive brandneuem Pokemon zum Spitzenpreis einheimsen könnt. Außerdem verraten wir euch, welche anderen Angebote laut Preisvergleich wirklich günstig sind.

Bei der aktuellen MediaMarkt-Aktion bekommt ihr die Konsole Switch 2 im Bundle mit dem Spiel Pokémon-Legenden: Z-A zum günstigen Preis von gerade einmal 499 Euro (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Nintendo Switch 2 + Pokémon-Legenden: Z-A Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 16:14 Uhr

Aber auch andere Produkte aus dem Bereich Gaming sowie aus anderen Kategorien wie Fernseher und Computer-Zubehör findet ihr bei MediaMarkt und Saturn derzeit zu reduzierten Preisen. Der Versand ist in der Regel kostenlos, alternativ könnt ihr alle bestellten Produkte in einer Filiale abholen.

Als myMediaMarkt-Kunde sammelt ihr zudem bei jedem Einkauf Punkte, die ihr später widerum in Guthaben umwandeln könnt. Die Anmeldung zum Bonus-Programm ist kostenlos und bietet diverse Vorteile. Mehr dazu erfahrt ihr weiter unten im Artikel.

Zum aktuellen Prospekt bei MediaMarkt

Zum aktuellen Prospekt bei Saturn

MediaMarkt & Saturn: Das sind die aktuell besten Angebote

Die Preise der bei MediaMarkt und Saturn laufenden Aktion haben wir mit den Preisen anderer Händler verglichen und euch folgend die besten, aktuellen Schnäppchen zusammengestellt.

Lenovo Legion Go S Statt 629 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 16:16 Uhr

Ready 2 Gaming Multi System Racing Wheel Pro Statt 199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 16:25 Uhr

Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 16:26 Uhr

LG QNED evo TV, 75 Zoll Statt 3.099 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 16:41 Uhr

Cherry Stream Desktop Tastatur & Maus Set Statt 64,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 16:42 Uhr

Sony ULT Field 5 Bluetooth-Lautsprecher Statt 299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 16:46 Uhr

Roborock Qrevo Edge 5V1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 16:50 Uhr

myMediaMarkt: Welche Vorteile bringt das Bonus-Programm?

MediaMarkt und Saturn bieten unter dem Namen "myMediaMarkt" ein Bonus-Programm an. Jeder Kauf bringt euch Punkte, welche ihr in Einkaufsgutscheine umwandeln könnt. Da die Mitgliedschaft keine Kosten verursacht, ist sie für wiederkehrende Käufer durchaus attraktiv.

Über regelmäßig stattfindende Rabatt-Aktionen hinaus profitieren Mitglieder von diesen Vorteilen:

Bei 10.000, 25.000 und 50.000 erreichten Punkten erhaltet ihr einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

In eurem Club-Konto werden alle Rechnungen und Belege für eure vergangenen Einkäufe gespeichert. Falls ihr einen Artikel umtauschen oder zurückgaben möchtet, habt ihr den Nachweis rasch per App in der Hand und müsst nicht den Beleg in Papierform suchen.

Die 0%-Finanzierung wird von 12 auf 20 Monate verlängert.

Die Umtauschfrist wird von 14 Tagen auf 28 Tage verdoppelt.

