MediaMarkt verkauft beliebtes Entertainment-Tablet von Lenovo zum Spitzenpreis

Bei MediaMarkt bekommt ihr aktuell das beliebte Entertainment-Tablet Lenovo Tab Plus zum stark reduzierten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.
Das Lenovo Tab Plus ist für die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten wie Filmen und Serien oder Musik gedacht und verfügt dafür über acht Lautsprecher vom Soundspezialisten JBL. Das Gerät verfügt über ein 11,5-Zoll-Display, MediaTek Helio-G99-Prozessor, 8 GB RAM sowie 128 GB Seicher (per microSD auf bis zu 1.000 GB erweiterbar) und ist während der "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion bei MediaMarkt für nur 184,87 Euro statt 219,99 Euro erhältlich (Angebot bei MediaMarkt ansehen).
Allerdings müsst ihr myMediaMarkt-Kunde sein, um das Tablet zum oben genannten, besonders günstigen Preis zu kaufen. Bedenkt weiterhin, dass die Aktion nur bis zum 27.10.2025 läuft.
Was bietet das Entertainment-Tablet von Lenovo?
- Sehr guter Sound
- Lange Akku-Laufzeit
- Gute Ausstattung
- Display könnte besser sein
Highlight des Lenovo Tab Plus sind sicher die acht verbauten JBL-Lautsprecher, bestehend aus vier Matrix-Hochtönern und vier Force-Balanced-Tieftönern, die gemeinsam mit dem unterstützten Dolby-Atmos-Sound für einen hervorragenden Klang sorgen. Das verbaute LC-Display unterstützt eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln bei einer Bildwiederholrate von 90 Hertz und einer Helligkeit von 400 Nits und liefert so scharfe und farbintensive Bilder. Das TÜV-zertifizierte Panel ermöglicht durch einen reduzierten Blauanteil und minimiertes Flimmern außerdem einen augenschonenden Betrieb.
Der 8.600-mAh-Akku des Lenovo Tab Plus leistet bis zu 12 Stunden Video-Wiedergabe, ohne aufgeladen werden zu müssen. Geladen wird der Akku über USB-C und mit einer Leistung von 45 Watt. An Vorder- und Rückseite ist jeweils eine 8-MP-Kamera verbaut, die Rückkamera verfügt über Auto-Fokus. Für die Konnektivität sorgen WiFi 5 und Bluetooth 5.2, als Betriebssystem ist Android 15 installiert.
Für wen eignet sich das Entertainment-Tablet von Lenovo?
Das Lenovo Tab Plus ist für alle geeignet, die ein günstiges Tablet für Multimedia-Anwendungen wie Streaming und Musik suchen. Hervorzuheben sind sicher der hervorragende Sound, die lange Akkulaufzeit und die gute Ausstattung unter anderem mit zwei 8-MP-Webcams. Das Display geht in Ordnung, kann aber nicht mit den Soundfähigkeiten des Tablets mithalten.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.