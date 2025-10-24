MediaMarkt verkauft brandneuen Repeater für die Fritzbox spürbar günstiger

Wi-Fi 7 zieht in deutsche Wohnzimmer ein – und MediaMarkt macht den Einstieg günstiger als gedacht.

Neuer Repeater für Fritzbox im Angebot

Der brandneue AVM FRITZ!Repeater 1700 mit Wi-Fi 7 ist im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt deutlich reduziert. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 119 Euro kostet der Repeater aktuell nur 90 Euro – inklusive kostenfreiem Versand. Die Aktion läuft noch bis Montag, den 27. Oktober 2025, um 23:59 Uhr und gilt exklusiv für myMediaMarkt- und mySaturn-Kunden. Damit ist nur die Anmeldung bei den Händlern gemeint.

AVM FRITZ!Repeater 1700 WLAN-Verstärker mit Wi-Fi 7, bis zu 3.600 MBit/s und Gigabit-LAN für maximale Reichweite und Geschwindigkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:19 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des AVM FRITZ!Repeater 1700?

Fritzbox-Nutzer, die ihr WLAN-Netz ohne Aufwand erweitern wollen – der Repeater fügt sich automatisch ins Mesh-System ein.

Technikfans und Power-User, die von der neuesten Wi-Fi-7-Technologie profitieren möchten, etwa für Streaming, Cloud-Gaming oder Smart-Home-Anwendungen.

Wer keine Wi-Fi-7-Hardware besitzt, braucht so einen Repeater auch nicht.

Der FRITZ!Repeater 1700 bringt das neue Wi-Fi-7-Tempo von bis zu 3,6 GBit/s ins heimische Netz und sorgt damit für stabile Verbindungen selbst in WLAN-Schattenzonen. Er unterstützt 2,4 und 5 GHz und integriert sich nahtlos ins Mesh-System. Wer bereits eine Fritzbox nutzt, kann den Repeater mit einem Knopfdruck einbinden – bestehende WLAN-Einstellungen bleiben dabei erhalten.

Mit seiner Kombination aus Wi-Fi 7, Gigabit-LAN-Anschluss und automatischem Mesh-Management zielt der FRITZ!Repeater 1700 auf Nutzer, die schnelles Internet ohne Installationsstress wollen. Durch die WPS-Funktion lässt sich das Gerät in Sekunden einrichten. Praktisch: Die LED-Anzeige kann gedimmt oder komplett deaktiviert werden und über die App lässt sich der optimale Standort ermitteln.

Technisch setzt der Repeater auf ein 2×2-Antennendesign pro Frequenzband, wodurch das 1700er-Modell zuverlässig mehrere gleichzeitige Streams für Gaming, Streaming und Videokonferenzen bewältigt. Dank regelmäßiger Software-Updates bleibt das Gerät langfristig sicher und funktionsfähig – ein echter Vorteil gegenüber vielen No-Name-Repeatern.

