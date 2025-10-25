MediaMarkt verkauft Chromebook von Acer zum Aktionspreis

Bei MediaMarkt bekommt ihr aktuell ein Chromebook des Herstellers Acer zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Das Acer Chromebook Plus 516 kommt mit einem 16-Zoll-Display, Intel-Core-3- 100U-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel-UHD-Grafik sowie Google ChromeOS als Betriebssystem und kostet euch während der "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion bei MediaMarkt nur 419,33 Euro statt 499 Euro (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Allerdings müsst ihr myMediaMarkt-Kunde sein, um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können.

Acer Chromebook Plus 516 Statt 499 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2025 21:45 Uhr

Was bietet das Chromebook Plus von Acer?

Gut geeignet für Office und Multimedia

Gute Ausstattung mit Schnittstellen und Anschlüssen

Lange Akku-Laufzeit

Nicht für rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games geeignet

Das auf dem Chromebook Plus vorinstallierte Betriebssystem ChromeOS punktet mit einem sehr schnellen Systemstart, der nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt. außerdem bietet es eine hohe Sicherheit und einen guten Schutz vor Schadprogrammen. Aufgrund der nahtlosen Integration der Google-Dienste verschafft euch das Chromebook die Möglichkeit, bequem auf Cloud-basierte Programme beispielsweise für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation zurückzugreifen.

Für die Konnektivität verfügt das Notebook über WiFi sowie Bluetooth. An Anschlüssen sind einmal USB-C mit DisplayPort, viermal USB-A, einmal HDMI sowie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss vorhanden. Für Videoalls sind eine Webcam und ein Mikrofon vorhanden, außerdem sind zwei Lautsprecher in dem Chromebook Plus verbaut. Die Akku-Laufzeit des Notebooks beträgt bis zu 11,5 Stunden.

Acer Chromebook Plus 516 jetzt ab 419,33 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2025 21:45 Uhr

Für wen lohnt sich das Chromebook Plus von Acer?

Das Chromebook Plus von Acer lohnt ich für alle, die ein günstiges und gut ausgestattetes Notebook für Office- sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen. Durch die lange Akkulaufzeit ist das Notebook gut für den Einsatz unterwegs geeignet.

Zu bedenken ist allerdings, dass das Notebook nicht über die notwendige Rechenpower für leistungsintensive Anwendungen wie aktuelle Games verfügt. Außerdem solltet ihr daran denken, dass nicht Windows, sondern ChromeOS als Betriebssystem auf dem Gerät läuft, sodass ihr keine Windows-Programme benutzen könnt. ChromeOS hat aber durchaus seine oben skizzierten Vorteile.

