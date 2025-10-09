MediaMarkt verkauft cleveren Lautsprecher von Bose zum absoluten Sparpreis

Flexibilität ist beim Musik hören alles – und genau hier punktet ein smarter Lautsprecher von Bose, der bei MediaMarkt gerade stark reduziert im Angebot ist.

Egal ob als Bluetooth-Lautsprecher unterwegs oder als intelligenter Home Speaker mit Alexa-Sprachsteuerung zu Hause – der Bose Portable Smart Speaker vereint mehrere Funktionen in einem Gerät und ist dadurch besonders vielseitig einsetzbar. Für 249 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 419,95 Euro bietet MediaMarkt das Gerät mit einem Rabatt von über 40 Prozent an (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Durchschnittlich kostet das Modell knapp 300 Euro, weshalb ihr hier einen sehr guten Deal macht.

Bose Portable Smart Speaker Statt 419,95 Euro: Vielseitiger Smart Speaker mit 360°-Klang und 12h Akkulaufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 13:59 Uhr

Lohnt sich der Bose Portable Smart Speaker bei MediaMarkt?

Vielseitig einsetzbar: Bluetooth-Lautsprecher und Smart Speaker in einem

Robustes Design mit IPX4-Schutz und bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit

Maximale Lautstärke könnte für sehr große Räume nicht ausreichen

Der Bose Portable Smart Speaker überzeugt durch seine Vielseitigkeit im Alltag. Zu Hause angekommen, verbindet er sich automatisch mit dem WLAN und funktioniert als vollwertiger Smart Speaker mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Musikdienste wie Spotify, Amazon Music oder Pandora lassen sich per Sprachbefehl steuern. Dank des 360°-Klangs verteilt sich der Sound gleichmäßig im Raum, während kräftige Bässe für ein volles Klangbild sorgen.

Unterwegs wandelt sich das Gerät zum praktischen Bluetooth-Lautsprecher. Mit nur knapp einem Kilogramm Gewicht und dem integrierten Tragegriff lässt er sich problemlos transportieren. Die IPX4-Zertifizierung schützt vor Wasserspritzern und macht ihn zum idealen Begleiter für Garten, Terrasse oder sogar den Strand. Der Akku hält laut Hersteller bis zu 12 Stunden durch – genug für einen ganzen Tag im Freien.

Besonders praktisch ist die Integration in das Bose-Ökosystem. Der Speaker lässt sich mit anderen Bose Smart Speakers und Soundbars vernetzen, um eine Multiroom-Wiedergabe zu ermöglichen. Dank der SimpleSync-Technologie funktioniert die Kopplung auch mit anderen Bose SoundLink-Lautsprechern für eine synchronisierte Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen.

Bose Portable Smart Speaker jetzt ab 249,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 13:59 Uhr

Nutzer bewerten den Bose Speaker überwiegend positiv

Die 4,3 von 5 Sterne bei über 1.200 Bewertungen auf Amazon sprechen für die Qualität des Geräts. Nutzer loben besonders die einfache Einrichtung und die gute Klangqualität. Ein Käufer schreibt: "Der Sound ist beeindruckend für die Größe des Lautsprechers. Die Bässe sind kraftvoll, ohne zu dominieren." Kritik gibt es vereinzelt an der Lautstärke bei maximaler Einstellung, die für sehr große Räume nicht immer ausreicht.