MediaMarkt verkauft Samsung Galaxy S24 zum Hammerpreis + gratis Kopfhörer

Samsung hat das Galaxy S24 Anfang 2024 auf den Markt gebracht. Mittlerweile ist der Preis ordentlich gefallen. Wenn ihr euch das ehemalige Top-Smartphone zum attraktiven Preis gönnen wollt, dann ist genau jetzt die richtige Zeit dafür.

Samsung Galaxy S24 im Preisverfall

Das Samsung Galaxy S24 kam Ende Januar 2024 zum Preis von 899 auf den Markt. Das sind im Vergleich zum Vorgänger zwar schon 50 Euro weniger, doch der Preis ist seitdem noch einmal stark gefallen. Aktuell bekommt ihr das Galaxy S24 aktuell für nur noch 479 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Kostenlos dazu gibt die Galaxy Buds 3 Pro (bei MediaMarkt anschauen). Ihr müsst nur beides in den Warenkorb legen.

Samsung-Kopfhörer gibt es kostenlos dazu. (© MediaMarkt / Samsung / Screenshot: GIGA)

Samsung Galaxy S24 (128 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 10:57 Uhr

Wollt ihr ein größeres Display haben, dann könnte das Samsung Galaxy S24 Plus etwas für euch sein:

Samsung Galaxy S24 Plus (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 11:02 Uhr

Wollt ihr hingegen das Beste vom Besten haben, dann müsst ihr zum Samsung Galaxy S24 Ultra greifen:

Samsung Galaxy S24 Ultra (256 GB Speicher & 12 GB RAM) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 12:20 Uhr

Egal für welches der Galaxy-S24-Modelle ihr euch entscheidet, ihr erhaltet starke High-End-Smartphones zu attraktiven Preisen, wenn ihr nicht die neue Galaxy-S25-Generation haben wollt.

Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy S24?

Das Samsung Galaxy S24 wurde im Vergleich zum Vorgänger technisch ordentlich aufgefrischt, sieht gut aus, fühlt sich hochwertig an und bietet einige spannende KI-Funktionen. Es zeichnet sich besonders durch seine kompakte Bauform aus. Das Handy passt also ohne Probleme in die Hosentasche und trägt nicht zu sehr auf. Die Kamera macht solide Bilder und die Akkulaufzeit stimmt. Mehr zum Smartphone könnt ihr dem obigen Video entnehmen.

Im Vergleich zu vielen anderen Hersteller bekommt ihr bei diesem Top-Smartphone zudem für sieben Jahre Android-Updates und Sicherheitsaktualisierungen. Ihr werdet das Handy also sehr lange nutzen können, sodass sich der hohe Preis schnell amortisiert. Im Test des Galaxy S24 Ultra verraten wir euch, wie sich das Samsung-Handy im Alltag schlägt.