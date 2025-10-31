Mega-Deal bei sparSIM: Vodafone-Netz mit Top-Datenvolumen für nur 9,99 €

Wer viel Datenvolumen zum kleinen Preis und ohne Vertragsbindung sucht, sollte diesen Deal nicht verpassen. sparSIM bietet mit dem M Flex einen starken Tarif mit 45 GB im Vodafone-Netz – flexibel und günstig wie selten.

sparSIM M Flex mit 45 GB und maximaler Flexibilität

Der sparSIM M Flex überzeugt mit seinem attraktiven Paket: 45 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone, eine Allnet- und SMS-Flat sowie monatliche Kündbarkeit für 9,99 Euro (zum Angebot von sparSIM). Ohne Anschlusspreis und ohne versteckte Kosten bekommt ihr hier viel Leistung für wenig Geld. Der Tarif unterstützt WiFi Calling, Tethering und EU-Roaming.

Interessant ist auch die Alternative: Wer sich für 24 Monate bindet, bekommt beim sparSIM M sogar 50 GB für nur 8,99 Euro monatlich. Dazu gibt es bei Rufnummernmitnahme einen Wechselbonus von 40 Euro – das macht den Deal noch attraktiver.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Vodafone

(5G) Anbieter: sparSIM

Tarifname: sparSIM M Flex

Datenvolumen + Speed: 45 GB mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: WiFi Calling, Tethering, EU-Roaming

Einmalige Kosten: 0 Euro

Grundgebühr: 9,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der sparSIM M Flex ist ideal für Nutzer, die viel Datenvolumen brauchen, aber flexibel bleiben wollen. Mit 45 GB könnt ihr problemlos Videos streamen, intensiv soziale Medien nutzen, mobil arbeiten oder sogar gelegentlich als Festnetz-Ersatz nutzen. Das reicht für fast alle Anwendungsfälle völlig aus.

Besonders attraktiv ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit etwa 22 Cent pro Gigabyte gehört der Tarif zu den günstigsten für diese Volumenklasse. Die monatliche Kündbarkeit bietet maximale Flexibilität, während das Vodafone-Netz eine gute Abdeckung und solide Geschwindigkeiten bietet. Wer sich doch länger binden möchte, kann mit dem 24-Monats-Tarif sogar noch mehr sparen.

Alternativen zum Tarif

Wer weniger Datenvolumen benötigt, kann bei sparSIM zum kleineren S Flex mit 25 GB greifen. Die 24-Monats-Variante sparSIM M bietet 50 GB für 8,99 Euro plus 40 Euro Wechselbonus – interessant für alle, die sich binden können.

Andere flexible Anbieter wie SIMon mobile oder PennyMobil bieten ähnliche Konditionen, meist jedoch mit weniger Volumen oder höheren Preisen. Im Telekom-Netz sind vergleichbare Tarife deutlich teurer. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch alle monatlich kündbaren Optionen auf einen Blick.

