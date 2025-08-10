Mega-Upgrade für das Samsung Galaxy S29: Diese Technologie soll noch viel besser werden

Mit dieser Technologie wird euer Internet deutlich besser funktionieren.

Die neusten Top-Smartphones von Samsung haben den neuen Internet-Standard Wi-Fi 7 an Bord – doch dieser wird in ein paar Jahren bereits überholt sein. Wi-Fi 8 ist jetzt in Arbeit und könnte bereits 2028 oder 2029 in Smartphone-Modellen eingesetzt werden.

Bessere Internetverbindung: Wi-Fi 8 soll stabiler werden

Samsungs S25-Reihe sowie die neuen Flip 7 und Fold 7 unterstützen den derzeit besten WLAN-Standard Wi-Fi 7. Damit ist besonders schneller Datentransfer möglich – zumindest theoretisch bis zu 46.000 MBit/s.

Weil damit also bereits extrem schnelles Internet ermöglicht wird – auch wenn ihr diese Geschwindigkeit zu Hause wohl kaum ausreizen werdet – soll sich der kommende WLAN-Standard Wi-Fi 8 vor allem auf eine bessere und stabilere Verbindung bei schwachem Signal fokussieren.

Der Berufsverband Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) arbeitet aktuell an Wi-Fi 8 und hat dafür jetzt einen neuen Konzeptbericht vorgestellt. Demnach soll der neue WLAN-Standard „Ultra High Reliability“ bieten, also auch bei Signalproblemen extrem verlässlich sein. (Quelle: IEEE)

Bekommt das Samsung Galaxy S29 besseres Internet?

Der Release von Wi-Fi 8 wird für das Jahr 2028 erwartet – und große Smartphone-Anbieter wie Samsung werden den neuen Standard sicherlich möglichst schnell in ihre Top-Modelle integrieren.

Für Samsung-Fans dürfte es demnach vielleicht schon mit der Vorstellung des Galaxy S29 soweit sein – jedenfalls wenn Samsung weiterhin seiner Namensgebung treu bleibt. Ob der neue WLAN-Standard dann bereits ab Werk funktioniert oder erst als Update 2029 freigeschaltet wird, muss sich dann zeigen. Selbstverständlich braucht es dann auch entsprechende Router, die das Feature anbieten (Quelle: Sammobile).