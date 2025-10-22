Mehr als gedacht: Samsung muss großes Software-Update für weitere Smartphones zurückziehen

Wer sein Galaxy-Smartphone gerade auf den neuesten Stand bringen wollte, schaut vorerst in die Röhre.

Samsung steht erneut vor einer unangenehmen Situation: Nur wenige Wochen nach dem Start hat der Konzern den Rollout seines Android-16-Updates für mehrere Flaggschiff-Modelle gestoppt. Betroffen sind sowohl die Galaxy-S23- als auch die Galaxy-S24-Serie.

Samsung muss mehr Updates zurückziehen

Das Update, das Android 16 mit Samsungs Benutzeroberfläche One UI 8 kombiniert, war Ende September zunächst an erste Nutzerinnen und Nutzer verteilt worden. Nach und nach sollten alle Märkte folgen. Doch seit Kurzem ist Schluss: Samsung hat die Verteilung auf Eis gelegt. Laut Berichten von SamMobile sei der Rollout auf ein technisches Problem gestoßen – Details dazu nannte das Unternehmen bisher nicht.

Der aktuelle Stillstand ist kein Einzelfall. Erst vor wenigen Tagen hatte Samsung auch das Update für die Galaxy-S22-Serie zurückgezogen. One UI 8.0 ist dort seit einiger Zeit nicht mehr auf den Update-Servern verfügbar. Nutzer, die das Update bereits installiert haben, können es weiter verwenden – alle anderen müssen warten. Auch hier schweigt Samsung zu den Gründen, doch offenbar gibt es ein Firmware-Problem, das vor einer erneuten Freigabe behoben werden muss.

Samsung muss größere Probleme haben

Dass nun gleich drei Flaggschiff-Generationen betroffen sind, deutet auf tiefere technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Android 16 hin. Besonders brisant: Für das Galaxy S22 war One UI 8.0 das letzte große Systemupdate, bevor die Serie nur noch kleinere Sicherheitspatches erhält. Der abrupte Stopp trifft also vor allem jene, die ihr Gerät noch einmal auf den neuesten Stand bringen wollten.

Viele Besitzer eines Galaxy S22, S23 oder S24 müssen jetzt warten. Wer das Update bisher nicht erhalten hat, muss sich gedulden, bis Samsung eine überarbeitete Version bereitstellt. Beobachter gehen davon aus, dass der Konzern bereits an einem Hotfix arbeitet.

Trotz der Unterbrechung bleibt das Update selbst ein wichtiger Schritt für Samsung. One UI 8 bringt neue Designanpassungen, KI-gestützte Funktionen und stärkeren Datenschutz. Doch die wiederholten Pausen zeigen, wie anfällig selbst große Hersteller für Softwarefehler bleiben – und wie riskant ein weltweiter Rollout komplexer Android-Versionen geworden ist. Im Video oben könnt ihr euch die Neuerungen anschauen.