Mehr als nur ein H: Was das Hyundai-Logo für die Automarke bedeutet

Die Hyundai Motor Company vertreibt ihre Fahrzeuge weltweit. Immer präsent ist dabei das kursiv gestellte H in einem Oval. Doch was bedeutet dieses Logo?

Wofür steht das Hyundai-Logo?

Das Hyundai-Logo zeigt sich mit fließenden Kurven und einem modernen Design. Es erinnert an ein nach rechts geneigtes H, was logisch erscheint. Schließlich ist das der Anfangsbuchstabe der südkoreanischen Automarke. Doch die Bedeutung des Logos geht noch viel tiefer und ist erstaunlich vielschichtig.

Die Neigung nach rechts steht für eine Bewegung in die Zukunft. Hyundai möchte sich damit als modernes, der Zukunft zugewandtes Unternehmen präsentieren.

Darüber hinaus soll das Logo aber nicht nur ein H zeigen, sondern zwei Silhouetten abbilden, die sich die Hände schütteln. Diese beiden Silhouetten stehen einerseits für Käufer und Verkäufer, die gerade ein Geschäft abschließen, andererseits aber auch für Kundenservice und Teamarbeit.

Und natürlich hat auch das Oval, das das geneigte H umgibt, eine tiefere Bedeutung. Es steht für den Globus, denn die Fahrzeuge von Hyundai gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt.

Was bedeutet das Wort „Hyundai“?

„Hyundai“ ist ein koreanisches Wort, das „Modernität“ bedeutet. Die zukunftsorientierte Philosophie des Unternehmens spiegelt sich somit nicht nur im Logo, sondern auch in der Wahl des Namens perfekt wider.

Hyundai startete 1947 als Bauunternehmen und entwickelte sich später zur Hyundai Motor Company. Diese vertreibt heute auf der ganzen Welt sehr erfolgreich ihre Fahrzeuge.

Unter den koreanischen Automobilherstellern ist Hyundai weltweit führend. Die Marke steht für Innovation, Modernität und Qualität, was Name und Logo perfekt unterstreichen.

