Mehr Speed beim Hochfahren: Mit diesem Trick stoppt ihr Steam im Autostart

Steam startet standardmäßig automatisch mit Windows . Das ist praktisch, wenn du sofort loslegen möchtest. In vielen Fällen ist es aber sinnvoll, den Steam-Autostart zu deaktivieren.

Steam: Autostart deaktivieren

Ihr könnt sowohl direkt in Steam als auch in den Windows-Einstellungen auswählen, ob das Spiele-Tool beim Hochfahren automatisch geladen werden soll. So geht es direkt in Steam:

Klickt in Steam auf das Menü Steam > Einstellungen. Wechselt in den Menüpunkt Oberfläche. Entfernt das Häkchen mittig bei Steam starten, wenn mein Computer gestartet wird. Bestätigt mit OK.

Entfernt hier das Häkchen (© GIGA)

Steam lädt nun nicht mehr bei jedem Windows-Neustart, sondern nur, wenn ihr den Spiele-Client manuell startet.

Methode 2: Über den Windows-Task-Manager

Lest hier, wie ihr den Autostart anderer Programme in Windows deaktiviert:

Drückt Strg + Shift + Esc, um den Task-Manager zu öffnen. Wechselt links in den Bereich „Autostart von Apps“. Sucht in der Liste nach Steam. Drückt mit der linken Maustaste auf den Eintrag. Klickt dann auf Deaktivieren.

Damit verhindert ihr auch, dass Steam automatisch beim Hochfahren startet und im Hintergrund läuft. Auf diesem Weg schaltet ihr den Autostart auch für jedes andere Programm aus.

Warum den Autostart deaktivieren?

Schnellerer Windows-Start : Jeder zusätzliche Autostart-Eintrag verlängert die Bootzeit des PCs.

: Jeder zusätzliche Autostart-Eintrag verlängert die Bootzeit des PCs. Weniger Hintergrundprozesse : Steam benötigt Arbeitsspeicher und CPU, auch wenn man das Programm gerade nicht nutzt.

: Steam benötigt Arbeitsspeicher und CPU, auch wenn man das Programm gerade nicht nutzt. Mehr Kontrolle: Ihr entscheidet selbst, wann Steam läuft und online ist.

Gerade wenn ihr Steam nicht täglich nutzt, lohnt es sich, den automatischen Start auszuschalten. Vorteil des Autostarts ist, dass das Programm schneller zur Verfügung steht, wenn ihr darauf zugreifen wollt. Zudem wird bereits automatisch auf eine neue Version geprüft, sobald Windows hochfährt und nicht erst, wenn ihr den Spiele-Client manuell öffnet.