Mehr Volumen zum gleichen Preis: Aldi Talk beschenkt euch zum Jahresende

Bis zu 500 GB gibt’s bei Aldi Talk für kleines Geld.

Aldi Talk stockt sein beliebtes Jahresangebot deutlich auf. Wer sich zwischen Mitte November und Ende Dezember für eines der Prepaid-Pakete entscheidet, bekommt nicht nur mehr Datenvolumen, sondern kann über die App zusätzlich nachlegen.

Aldi Talk: Jahrespakete bieten bis zu 50 % mehr

Ab dem 13. November enthalten alle drei Jahrespakete von Aldi Talk deutlich mehr ungedrosseltes Datenvolumen. Das kleinste Paket XS bietet für 69,99 Euro künftig 60 statt 40 GB. Beim Tarif S gibt es 250 GB statt bisher 200 GB für 99,99 Euro. Das Paket L wird von 350 GB auf 450 GB aufgestockt und kostet wie gehabt 149 Euro.

Zusätzlich bietet Aldi Talk im Aktionszeitraum bis Silvester über seine App einen weiteren Bonus. Dieser erhöht das Datenvolumen nochmals: Im XS-Tarif um 5 GB, im S-Tarif um 20 GB und im L-Tarif um satte 50 GB. Damit sind im teuersten Paket bis zu 500 GB für ein Jahr möglich, also rund 42 GB pro Monat (Quelle: teltarif.de).

Die neuen Aktions-Jahrespakete von Aldi Talk. (© Aldi Talk)

Das zusätzliche Volumen gilt nur im ersten Jahr. Kunden müssen es manuell in der App aktivieren, unabhängig vom dortigen Extra-Bonus. Neukunden profitieren sofort, Bestandskunden nur, wenn sie das Jahrespaket neu buchen oder verlängern. Gespräche und SMS sind in allen Varianten deutschlandweit ohne Zusatzkosten drin. Auch 5G ist enthalten, mit bis zu 100 MBit/s im Download.

Aldi-Starterset bis 23. November günstiger

Neben dem Datenplus senkt Aldi Talk auch die ohnehin schon kleine Einstiegshürde. Wer bis zum 23. November ein Starterset kauft, zahlt dafür nur 2,99 Euro statt 9,99 Euro. Das Startguthaben bleibt unverändert bei 10 Euro.

Die Aktion richtet sich vor alle, die eine möglichst einfache Tarifstruktur und gleichzeitig viel Datenvolumen haben wollen. Kunden bekommen hier eine feste Lösung für ein ganzes Jahr.

