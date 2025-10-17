Meldet Paypal ans Finanzamt? Wann kontrolliert wird und welche Daten gemeldet werden

Egal, ob es um eure Privatverkäufe oder um gewerbliche Einnahmen geht: Wir haben uns für euch angesehen, wann das Finanzamt eure PayPal-Daten erhält, ab welchen Beträgen ihr Steuern zahlen müsst und was es sonst noch zu beachten gibt.

Bitte beachtet: Dieser Artikel dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Er stellt weder eine Steuerberatung noch eine Rechtsberatung dar. GIGA übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit, Aktualität oder die individuelle steuerliche Einordnung eurer PayPal-Nutzung. Für rechtsverbindliche Auskünfte wendet euch bitte an eine Steuerkanzlei.

PayPal und das Finanzamt: Das müsst ihr wissen

Vielleicht habt ihr euch auch schon einmal gefragt, ob das Finanzamt einfach auf euer PayPal- oder auf euer Bankkonto schauen kann. Die klare Antwort lautet: Nein. Das Finanzamt erhält nie unbeschränkten Zugriff auf eure Konten. Weder bei Banken noch bei Zahlungsdienstleistern wie PayPal.

Die Behörde braucht immer einen konkreten Anlass, zum Beispiel einen Verdacht auf Steuerhinterziehung oder ein formelles Auskunftsersuchen, um bestimmte Daten anzufordern. Und das funktioniert nur über klar geregelte Wege.

Muss PayPal Daten an das Finanzamt weitergeben?

Hier lautet die Antwort: Ja. Doch wir müssen zwischen zwei unterschiedlichen Ausgangssituationen differenzieren:

Wenn ihr bestimmte Schwellenwerte erreicht, also mehr als 30 Verkäufe oder mehr als 2.000 Euro Umsatz pro Jahr, bekommt das Finanzamt diese Informationen automatisch von PayPal . Grundlage hierfür ist ein Gesetz aus dem Jahr 2023.

. Grundlage hierfür ist ein Gesetz aus dem Jahr 2023. Das Finanzamt kann aber auch gezielt Daten bei PayPal anfordern – und zwar im Rahmen eines sogenannten Auskunftsersuchens über das Bundeszentralamt für Steuern. Für diese Maßnahme muss es jedoch einen triftigen Grund, beispielsweise einen Verdacht auf Steuerhinterziehung, geben.

Welche Informationen kann das Finanzamt anfordern?

Stellt das Finanzamt erfolgreich ein Auskunftsersuchen an das Bundeszentralamt für Steuern, kann es von PayPal steuerrelevante Daten erhalten. Dazu zählen:

Name und Kontaktdaten des Kontoinhabers

Umsätze (Einnahmen, Ausgaben, Zeiträume)

Details zu wiederkehrenden Zahlungen oder regelmäßigen Einnahmen (zum Beispiel Bankverbindungen und Verwendungszwecke)

Anhand dieser Angaben kann das Finanzamt nicht gemeldete Einkünfte, und damit eventuelle Steuerstraftaten, aufdecken.

Das Finanzamt nimmt Einblick bei PayPal: Die gesetzlichen Grundlagen

Die rechtliche Ermächtigung des Finanzamtes zu den beschriebenen Vorgehensweisen findet ihr im Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG, 2023) und im Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit aus dem Jahr 2003.

Das Finanzamt kann danach bei einem konkreten Anlass über das Bundeszentralamt für Steuern Daten von PayPal abfragen. Durch internationale Abkommen funktioniert dieser Datenaustausch nicht nur in der EU, sondern in vielen Ländern weltweit.

Die 1000-Euro-Grenze: Wann eure Verkäufe steuerfrei bleiben

Für private Verkäufe gilt: Gewinne bis zu einer Freigrenze von 1000 Euro pro Jahr bleiben grundsätzlich steuerfrei.

Gut zu wissen: Entscheidend ist nicht der Verkaufserlös, sondern der Gewinn. Das ist der Betrag, der nach Abzug der ursprünglichen Anschaffungskosten und eventueller Nebenkosten vom Verkaufspreis übrig bleibt.

Erst wenn eure Gewinne die Freigrenze überschreiten, müsst ihr den gesamten Betrag (nicht nur, was über die 1000 Euro hinausgeht!) in eurer Steuererklärung angeben.

Welche Steuerarten können anfallen?

Je nach Einnahmequelle und Umfang eurer Verkäufe können drei Steuerarten für euch relevant werden:

Einkommensteuer: Gewinne aus Verkäufen oder Dienstleistungen sind grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Das gilt auch für private Gelegenheitsverkäufe, wenn der jährliche Gewinn über 1000 Euro liegt (s.o.).

Gewinne aus Verkäufen oder Dienstleistungen sind grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Das gilt auch für private Gelegenheitsverkäufe, wenn der jährliche Gewinn über 1000 Euro liegt (s.o.). Umsatzsteuer: Wer gewerblich handelt oder als Unternehmer Umsätze erzielt, muss ab einem Jahresumsatz von über 25.000 Euro – das ist die derzeitige Grenze für die Kleinunternehmerregelung, – Umsatzsteuer berechnen und abführen (Stand Oktober 2025).

Wer gewerblich handelt oder als Unternehmer Umsätze erzielt, muss ab einem Jahresumsatz von über 25.000 Euro – das ist die derzeitige Grenze für die Kleinunternehmerregelung, – Umsatzsteuer berechnen und abführen (Stand Oktober 2025). Gewerbesteuer: Wer dauerhaft und nicht nur gelegentlich gewerblich tätig ist, zahlt Gewerbesteuer. Sie wird ab einem Jahresgewinn von mehr als 24.500 Euro fällig.

Wenn ihr private Einzelverkäufe abwickelt und mit eurem Gewinn unter der genannten Freigrenze bleibt, müsst ihr also keine Kontrolle fürchten. Wenn ihr aber regelmäßig Umsätze macht oder vergesst, eure Einnahmen korrekt anzugeben, müsst ihr euch auf Nachfragen einstellen.