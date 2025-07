Memory-Funktion bei Autositzen: Wie ihr das Komfortfeature sinnvoll nutzt

Die Memory-Funktion, der sogenannte Sitzpositionsspeicher, erleichtert das Autofahren. Damit könnt ihr individuelle Sitzeinstellungen speichern und per Knopfdruck abrufen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Memory-Funktion für Autositze: Was ist das?

Wer sich als Fahrer ein Auto mit anderen teilt, kennt das Problem: Die Sitzeinstellungen passen nicht einheitlich für alle. Mal ist die Lehne zu steil, das Lenkrad zu nah oder die Kopfstütze zu tief. Genau hier kommt die Memory-Funktion für den Autositz des Fahrenden ins Spiel. Je nach Modell lassen sich mit dem Komfortfeature per Knopfdruck die Sitzposition, die Einstellungen für Lenkrad, Spiegel und das Head-up-Display speichern.

Anzeige

Dort findet ihr die Memory-Funktion

Ihr sucht die Memory-Funktion? Dann schaut bei Fahrzeugen wie Mercedes, BMW, Audi und Volkswagen auf die Innenseite der Fahrertür. Dort finden sich häufig Tasten mit Zahlen von eins bis zwei bzw. drei und eine „SET“-Taste direkt auf der Türverkleidung. Eventuell seht ihr ein Symbol mit einem kleinen Sitzpiktogramm.

Besonders bei asiatischen Marken wie Lexus, Hyundai und Toyota befinden sich die Speicherknöpfe direkt am unteren Sitzrahmen. Bei Tesla und neueren BMW iDrive-Versionen funktionieren die Einstellungen über den Touchscreen oder das zentrale Bedienmenü.

Seid ihr unsicher, könnt ihr in die Betriebsanleitung eures Fahrzeugs schauen: Dort findet ihr alle wichtigen Infos unter Stichworten wie „Sitzmemory“, „Memory-Funktion“ oder „Sitzverstellung“.

Ihr wollt stressfrei parken? Dann werft einen Blick in unser Video, in dem wir euch die elektronische Parkscheibe vorstellen:

Anzeige

So nutzt ihr die Memory-Funktion richtig

In der Betriebsanleitung steht, was euer Modell konkret kann. Besonders bei älteren Fahrzeugen kann der Funktionsumfang etwas geringer ausfallen.

Stellt Sitz und Spiegel so ein, dass ihr sicher und entspannt sitzt.

Um die Einstellungen zu speichern, drückt ihr, wenn vorhanden, die SET-Taste. Danach drückt ihr beispielsweise die Nummer eins, um eure aktuelle Position unter Profil eins zu sichern.

Hat jemand anderes das Fahrzeug gefahren und umgestellt, könnt ihr eure Speicherung bei Bedarf wieder abrufen: Dafür drückt ihr auf die entsprechende Zahlentaste. Der Sitz stellt sich automatisch ein.

Viele Modelle koppeln die gespeicherten Profile direkt mit dem Fahrzeugschlüssel. So erkennt das Auto automatisch, wer einsteigt, und stellt sich passend ein.

Ansonsten könnt ihr die Funktion im Menü eures Autos automatisch für das Entriegeln einstellen.

Anzeige

Gerade in Haushalten mit zwei oder mehr Fahrern ist die Memory-Funktion von Vorteil. Das Feature erhöht eure Sicherheit, denn so müsst ihr nicht während der Fahrt feststellen, dass die Einstellungen nicht passen und an Hebeln und Knöpfen herumfummeln.