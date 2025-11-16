Mercedes streicht Verbrenner aus dem Programm – E-Autos sind aber nicht der Grund

Mercedes ist zum Handeln gezwungen.

Mercedes-AMG verabschiedet sich in mehreren Baureihen von klassischen Verbrenner-Modellen. Der Grund liegt nicht in der Umstellung auf Elektromobilität, sondern in neuen Lärmschutzvorgaben, die ab Mitte 2026 greifen. Betroffen sind sportliche Varianten von C-Klasse, GLC und GLA.

Mercedes: Neue Lärmregeln treffen AMG-Modelle

Ab dem 1. Juli 2026 gelten in Europa verschärfte Vorschriften für den Außengeräuschpegel von Fahrzeugen. Ziel ist es, die Lärmbelastung für die Bevölkerung zu reduzieren. Die EU übernimmt die Vorgaben in ihre eigene Gesetzgebung und zieht damit die Grenzwerte weiter an.

In einer internen Mitteilung an Vertriebspartner kündigt Mercedes-Benz Deutschland deswegen konkrete Maßnahmen an. So laufen gleich mehrere AMG-Modelle mit lautem Klangprofil aus. Betroffen sind unter anderem der Mercedes-AMG C 43 4MATIC, GLC 43 4MATIC sowie GLA 35 4MATIC. Die Produktion dieser Fahrzeuge endet laut Plan mit der dritten Dekade im Februar 2026.

Für leistungsstärkere Varianten wie den C 63 S E Performance oder den GLC 63 S E Performance verlängert Mercedes den Zeitraum etwas. Diese Modelle laufen noch bis einschließlich Mai 2026 vom Band. Wer sich einen dieser Wagen sichern will, muss also bald handeln.

Mercedes-AMG: Kompaktklassen betroffen

Ganz verschwinden aber nicht alle betroffenen Modellreihen. Der GLA 45 S 4MATIC+ bleibt weiterhin bestellbar, wie das Unternehmen mitteilt. Allerdings nur innerhalb der vorgesehenen Kontingente.

Gleichzeitig warnt Mercedes jetzt schon davor, nach den Auslaufdaten noch Aufträge für die betroffenen Fahrzeuge anzunehmen. Vertriebsleiter werden gebeten, das Personal rechtzeitig zu informieren und die Bestellung entsprechend zu koordinieren.

Offizielle Nachfolger nennt Mercedes bislang nicht. Ein Sprecher erklärt lediglich, man äußere sich nicht zu Spekulationen rund um das künftige Modellportfolio (Quelle: Elektroauto News). Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf die bevorstehende Produktoffensive, die als die größte in der Geschichte von Mercedes-AMG angekündigt wird.