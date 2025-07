Meta AI in WhatsApp deaktivieren und blauen Kreis entfernen: Das geht

Mittlerweile haben KI-Funktionen mit dem Chatbot „Meta AI“ auch WhatsApp erreicht. In der Chat-Übersicht sieht man einen blauen Kreis und ganz oben findet man eine Textleiste, in der man Fragen an den Chatbot stellen kann. Lässt sich Meta AI in WhatsApp deaktivieren und der blaue Kreis entfernen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Meta AI in Chats aussperren

Unmittelbar nach der Einführung gab es gar keine Option, um sich gegen die KI-Funktion zu wehren. Nun wurde aber eine neue Datenschutzfunktion eingeführt, mit der man Meta AI zumindest in einzelnen Chats ausschalten kann:

Ruft dazu den Chat aus, bei dem ihr die KI-Funktion blockieren wollt. Öffnet die Einstellungen für das Gespräch. Aktiviert die Option „Erweiterter Chat-Datenschutz“.

Mit dieser Funktion schließt ihr die Meta AI aus einem WhatsApp-Chat aus. (© Screenshot: GIGA)

Die Funktion steht sowohl in Einzel- als auch in Gruppen-Chats zur Verfügung und kann von allen Gesprächsteilnehmern aktiviert werden. Man muss in Gruppen also nicht unbedingt ein Administrator sein. Ist der erweiterte Datenschutz aktiviert, kann in diesem Chat niemand mehr die KI-Funktion mit „@Meta AI“ ansprechen.

Anzeige

Meta AI in WhatsApp entfernen

Die Macher der App bieten aber keine Möglichkeit, Meta AI generell zu deaktivieren und die KI-Funktionen auszublenden. Die Einstellung muss also für jeden Chat einzeln vorgenommen werden.

Als vorübergehenden Workaround kann man eine alte WhatsApp-Version installieren, in der Meta AI noch nicht enthalten war. Das ist aber nur eine kurzfristige Lösung, da man automatisch zu einem Update aufgefordert wird, wenn WhatsApp zu alt ist. Für die Zukunft müsst ihr euch also mit der neuen Eingabeleiste oben („Meta AI fragen oder suchen“) sowie mit dem blauen Kreis in der Chat-Übersicht anfreunden.

Meta AI in WhatsApp ausblenden

Ihr könnt bereits geführte Gespräche mit Meta AI in WhatsApp ausblenden. Falls ihr also zum Beispiel die KI-Funktion ausprobiert habt und nicht weiter nutzen wollt, könnt ihr den Gesprächsverlauf archivieren oder vollständig löschen:

Um einen WhatsApp-Chat zu archivieren, tippt auf den entsprechenden Eintrag in der Gesprächsübersicht. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem ihr „ Chat archivieren “ auswählt. iOS-Nutzer wischen dafür nach links.

“ auswählt. iOS-Nutzer wischen dafür nach links. Alternativ wählt ihr die Option „Chat löschen“. Während archivierte Chats wiederhergestellt werden können, verschwinden gelöschte Gespräche dauerhaft. Das entfernt aber nur den Chatverlauf, nicht die Funktion selbst.

Anzeige

Ihr müsst Meta AI nicht verwenden. Solange ihr den Chatbot nicht ansprecht und den blauen Kreis sowie die Funktion in der Suchleiste ignoriert, bleibt die KI im Hintergrund. In den Einstellungen von WhatsApp kann man über „Hilfe“ → „Kontaktieren“ oder „Feedback senden“ mitteilen, dass man die Funktion nicht nutzen möchte. Das ändert an der Integration zwar nichts sofort, aber je nach Region und Druck kann Meta sich die Nutzerwünsche zu Herzen nehmen und gegebenenfalls anpassen.

Wenn ihr generell möglichst wenig KI-Interaktion wollt:

Keine Eingaben in der KI-Suchleiste machen

Keine Gespräche mit Meta AI starten

WhatsApp-Datenschutzeinstellungen prüfen: vor allem bei personalisierter Werbung und Datenweitergabe.

Für alle Interessierten gibt es hier die besten WhatsApp-Alternativen:

WhatsApp-Nachrichten sind standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das bedeutet, dass nur Absender und Empfänger eine Nachricht lesen können – WhatsApp beziehungsweise „Meta Platforms“ (früher Facebook) haben also keinen Zugriff auf die privaten Gespräche. Das gilt aber nicht für Chats mit der Künstlichen Intelligenz. Diese Eingaben könnten von Meta demnach verwertet werden, um die KI weiterzuentwickeln.