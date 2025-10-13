Meta-Konto löschen: So klappt’s ganz einfach

Meta-Konto löschen leicht gemacht: Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr das Konto entfernt – und was danach mit euren Daten passiert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So löscht ihr euer Meta-Konto am Computer oder im mobilen Browser

Euer Meta-Konto ist die zentrale Anmeldung für Facebook, Instagram, Messenger oder euer Quest-Headset. Wenn ihr es löscht, wirkt sich das also auf mehrere Dienste aus. So geht ihr vor:

Öffnet die Seite Meta-Kontoeinstellungen. Meldet euch mit euren Meta-Zugangsdaten in der Kontenübersicht an. Klickt in der linken Seitenleiste auf „Personenbezogene Angaben“. Wählt „Kontoinhaberschaft und -steuerung“ und anschließend „Deaktivieren oder Löschen“. Sucht das Meta-Konto aus, das ihr löschen möchtet. Seht euch die angezeigten Kontoinformationen an und klickt auf „Fortfahren“. Prüft alle Angaben und trefft – falls nötig – eine Auswahl. Danach erneut „Fortfahren“ klicken. Gebt euer Passwort ein und bestätigt mit „Fortfahren“. Zum Schluss klickt auf „Konto löschen“, um den Vorgang endgültig abzuschließen.

Anzeige

Nach der Bestätigung wird euer Konto zunächst deaktiviert. Erst nach 30 Tagen ohne erneute Anmeldung löscht Meta das Konto endgültig, inklusive aller Daten.

Meta und Ray Ban haben eine neuartige Brille mit integrierter Linse auf den Markt gebracht. Mehr dazu im Video:

Anzeige

So löscht ihr euer Meta-Konto über die Horizon-App

Ihr könnt euer Meta-Konto nicht nur am PC, sondern auch direkt über die Meta Horizon-App auf dem Smartphone löschen. Geht dafür so vor:

Öffnet auf eurem Smartphone die Meta Horizon-App. Tippt oben im Horizon-Feed auf „Menü“. Wählt „Kontenübersicht“ aus. Tippt auf „Personenbezogene Angaben“ und anschließend auf „Kontoinhaberschaft und -steuerung“. Wählt „Deaktivieren oder Löschen“ und danach euer Meta-Konto. Seht euch eure Kontoinformationen an und tippt auf „Fortfahren“. Prüft alle Angaben, trefft bei Bedarf eine Auswahl und tippt erneut auf „Fortfahren“. Gebt euer Passwort ein und bestätigt wieder mit „Fortfahren“. Zum Schluss tippt auf „Konto löschen“, um den Vorgang endgültig abzuschließen.

Anzeige

So löscht ihr euer Meta-Konto direkt im Headset

Ihr könnt euer Meta-Konto auch direkt über euer Quest-Headset löschen, ganz ohne Smartphone oder PC. Folgt einfach diesen Schritten:

Setzt euer Headset auf und zeigt im Hauptmenü auf die Uhr auf der linken Seite. Wählt „Schnelleinstellungen“, um das entsprechende Panel zu öffnen. Geht zu „Einstellungen“ und anschließend zu „Kontenübersicht“. Öffnet „Personenbezogene Angaben“ und wählt dann „Kontoinhaberschaft und -steuerung“. Tippt auf „Deaktivieren oder Löschen“ und wählt danach euer Meta-Konto aus. Seht euch eure Kontoinformationen an und wählt „Fortfahren“. Prüft alle Angaben, trefft falls nötig eine Auswahl und klickt erneut auf „Fortfahren“. Gebt euer Passwort ein und bestätigt nochmals mit „Fortfahren“. Zum Schluss wählt „Konto löschen“, um den Vorgang endgültig abzuschließen.

Anzeige

Was passiert mit Facebook, Instagram, WhatsApp und Quest?

Wenn ihr euer Meta-Konto löscht, betrifft das alle damit verknüpften Dienste, aber nicht alle gleichermaßen:

Facebook und Instagram: Eure Profile werden automatisch gelöscht.

Eure Profile werden automatisch gelöscht. Meta Quest: Ohne Konto könnt ihr euer Headset nicht mehr verwenden, auch gekaufte Spiele und Inhalte gehen verloren.

Ohne Konto könnt ihr euer Headset nicht mehr verwenden, auch gekaufte Spiele und Inhalte gehen verloren. WhatsApp: Keine Sorge, euer WhatsApp-Konto bleibt bestehen. Es ist an eure Telefonnummer gebunden, nicht an euer Meta-Konto. Verknüpfte Daten zwischen WhatsApp und Meta werden jedoch getrennt.

Keine Sorge, euer WhatsApp-Konto bleibt bestehen. Es ist an eure Telefonnummer gebunden, nicht an euer Meta-Konto. Verknüpfte Daten zwischen WhatsApp und Meta werden jedoch getrennt. Apps und Käufe: Alle installierten Anwendungen sowie eure In-App-Käufe werden dauerhaft gelöscht.

Alle installierten Anwendungen sowie eure In-App-Käufe werden dauerhaft gelöscht. Erfolge: Eure Fortschritte und Auszeichnungen in der Horizon-App gehen verloren.

Eure Fortschritte und Auszeichnungen in der Horizon-App gehen verloren. Follower: Sowohl eure Follower als auch eure Follower-Liste auf Horizon werden entfernt.

Sowohl eure Follower als auch eure Follower-Liste auf Horizon werden entfernt. Interaktionen: Der gesamte Verlauf eurer Aktivitäten und Unterhaltungen mit anderen Nutzern verschwindet.

Der gesamte Verlauf eurer Aktivitäten und Unterhaltungen mit anderen Nutzern verschwindet. Eigene Inhalte: Alles, was ihr auf der Meta Horizon-Plattform erstellt habt – etwa Objekte oder Welten – wird vollständig gelöscht.

Anzeige

Falls ihr nur einzelne Dienste trennen wollt, könnt ihr das über die Kontoverwaltung erledigen, ohne euer gesamtes Meta-Konto zu löschen. Beachtet, dass es laut Meta bis zu 90 Tag dauern kann, bis alle Daten komplett gelöscht sind.