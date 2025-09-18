Meta macht das, woran sich Google vor 13 Jahren die Zähne ausgebissen hat

Zwölf Jahre nach Google versucht Meta, den Traum der Smart-Brille alltagstauglich zu machen.

Meta versucht mit der Ray-Ban Display den Smart-Glasses-Markt zu erobern. Anders als Google Glass setzt sie auf vertrautes Design – eine Sonnenbrille, die man auch ohne Tech-Affinität tragen würde. Dazu kommt ein hochwertiges Display: 600 × 600 Pixel, bis zu 5.000 Nits hell – Kostenpunkt: 799 US-Dollar.

Meta stellt neue smarte Brille vor

Als Google 2012 seine smarte Brille präsentierte, schien die Zukunft nah: eine Brille, die Nachrichten, Karten und Fotos direkt ins Sichtfeld projiziert. Doch der Hype endete schnell. Das Design wirkte futuristisch, aber unsozial, die Bedienung war hakelig, und das Display war kaum alltagstauglich.

Bei der Meta Ray-Ban Display soll das anders laufen. Gesteuert wird die Brille über das neue Neural Band, ein Armband, das per Muskelaktivität feine Gesten erkennt. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden ist die Kombination zudem deutlich alltagstauglicher als frühere Versuche (Quelle: Meta). Preislich liegt Meta mit 799 US-Dollar im Premium-Bereich, aber weit unter High-End-Headsets wie Apples Vision Pro.

Meta konkurriert mit Google und Samsung

Auf der Google I/O 2025 hat Google mit Android XR eine Plattform angekündigt, die AR- und VR-Geräte ähnlich vereinen soll wie Android einst Smartphones. Hier setzt auch Samsung mit „Project Haean“ an. Die Brille soll ein echtes AR-Erlebnis bieten: Projektionen direkt ins Sichtfeld, kombiniert mit Googles KI Gemini und der Wahrnehmungstechnologie Project Astra.

Während Android XR auf ein Ökosystem und offene Standards setzt, verfolgt Meta mit der Ray-Ban Display eine geschlossene Strategie: Smartphone-Anbindung, Meta AI, Neural Band. Samsung und Google zielen mit Android XR dagegen auf eine komplette AR-Zukunft, die aber erst in einigen Jahren Realität werden dürfte – und womöglich deutlich teurer für die Kunden ist.

Google Glass war zu früh, Android XR ist noch zu groß – Meta könnte ab dem 30. September mit der Ray-Ban Display den Mittelweg treffen. Die Ray-Ban Display ist kein Ersatz fürs Smartphone, aber ein Schritt in Richtung der Brillen-Zukunft, die seit über zehn Jahren versprochen wird.

Einziges Manko: Das Tech-Gadget startet vorerst exklusiv in den USA. Wann die Brille ihren Weg nach Europa findet, ist nicht bekannt.

