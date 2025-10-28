(micro)SD-Karte wird nicht erkannt? Diese einfachen Tricks retten eure Daten

Eure SD- oder microSD-Karte wird nicht erkannt? Hier erfahrt ihr, woran es liegt – und wie ihr sie unter Windows, macOS, Android oder in der Kamera wieder lesbar macht. Inklusive Tipps zur Datenrettung.

Warum wird eine (micro)SD-Karte nicht erkannt?

Wenn eure SD- oder microSD-Karte plötzlich nicht mehr angezeigt wird, kann das viele Ursachen haben – von banalen Kontaktproblemen bis zu Dateisystemfehlern oder Hardwaredefekten. Die häufigsten Gründe im Überblick:

Mögliche Ursache Beschreibung Kontaktfehler Staub, Schmutz oder verbogene Pins im Kartenleser Falsches Dateisystem Karte wurde mit einem inkompatiblen Format (z. B. ext4) versehen Defekter Adapter oder Lesegerät Besonders bei billigen USB-Cardreadern oder microSD-Adaptern Treiberprobleme Windows erkennt die Karte, kann sie aber nicht einbinden Hardwaredefekt Karte selbst ist beschädigt oder verschlissen

Schnelltests: Das könnt ihr zuerst ausprobieren

Karte in anderem Gerät testen : Steckt die Karte in ein anderes Gerät (z. B. Smartphone, Kamera oder Laptop). Wird sie dort erkannt, liegt das Problem am ursprünglichen Gerät. Wird sie nirgends erkannt, ist die Karte wahrscheinlich defekt.

: Steckt die Karte in ein anderes Gerät (z. B. Smartphone, Kamera oder Laptop). Wird sie dort erkannt, liegt das Problem am ursprünglichen Gerät. Wird sie nirgends erkannt, ist die Karte wahrscheinlich defekt. Adapter & Kartenleser wechseln : microSD-Adapter oder USB-Kartenleser sind häufige Fehlerquellen. Testet einen anderen Adapter oder nutzt einen externen Lesegerät-Port.

: microSD-Adapter oder USB-Kartenleser sind häufige Fehlerquellen. Testet einen anderen Adapter oder nutzt einen externen Lesegerät-Port. Kontakte reinigen: Reinigt die goldenen Kontakte der Karte vorsichtig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwendet aber keinen Alkohol!

Wenn die Kontakte verdreckt sind, wird die SD-Karte nicht erkannt. (© GIGA)

SD-Karte wird am PC nicht erkannt – das hilft (Windows & macOS)

Windows: Laufwerksbuchstaben zuweisen

Öffnet die Datenträgerverwaltung (diskmgmt.msc). Klickt mit Rechtsklick auf die SD-Karte. Wählt „Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern“ und weist einen neuen Buchstaben zu.

Windows: Treiber neu installieren

Öffnet den Geräte-Manager. Unter „Laufwerke“ oder „USB-Controller“ findet ihr euren Kartenleser. Rechtsklick → Deinstallieren → PC neu starten. Windows installiert den Treiber automatisch neu.

macOS: Festplattendienstprogramm nutzen

Öffnet das Festplattendienstprogramm. Wird die Karte erkannt, aber nicht eingebunden: Klickt auf „Einbinden“. Führt ggf. die Option „Erste Hilfe“ aus, um Fehler zu beheben.

SD-Karte wird erkannt, aber nicht lesbar

Dateisystem prüfen

SDHC (bis 32 GB) → FAT32

→ FAT32 SDXC (ab 64 GB) → exFAT

→ exFAT Prüft das Format über Rechtsklick → Eigenschaften. Wenn das Format nicht kompatibel ist, muss die Karte neu formatiert werden.

Daten retten, bevor ihr formatiert

In unserem Tipp zeigen wir euch, wie ihr SD-Karten wiederherstellen könnt. Bevor ihr formatiert, probiert Datenrettungstools:

Recuva (Windows, kostenlos)

(Windows, kostenlos) PhotoRec (Win/Mac/Linux, Open Source)

(Win/Mac/Linux, Open Source) Disk Drill (grafische Oberfläche, Win & Mac)

SD-Karte formatieren

Windows: Rechtsklick → Formatieren → exFAT wählen.

Rechtsklick → Formatieren → exFAT wählen. macOS: Festplattendienstprogramm → Löschen → exFAT.

Festplattendienstprogramm → Löschen → exFAT. Android-Smartphones: Öffnet Einstellungen → Speicher → SD-Karte → Formatieren .

. Digitalkameras: Formatiert die Karte immer direkt in der Kamera. Achtet auf die Speed-Klasse (z. B. UHS-I, V30, V60) – bei 4K-Aufnahmen entscheidend.

Bevor ihr (defekte) SD-Karten entsorgt, solltet ihr sie aus Datenschutz-Gründen zerstören oder formatieren.

Ist die Karte physisch defekt oder gar nicht mehr sichtbar, helfen nur noch spezialisierte Dienste. Eine Diagnose kostet meist zwischen 50 und 100 €, die eigentliche Wiederherstellung kann jedoch teurer werden.

FAQ Warum wird meine SD-Karte nur am Handy erkannt, aber nicht am PC? Oft liegt das an einer verschlüsselten SD-Karte. Entschlüsselt sie im Smartphone, bevor ihr sie an den PC anschließt. Kann ich eine defekte SD-Karte selbst reparieren? Softwarefehler ja, Hardwaredefekte nein. Reinigen, Treiber aktualisieren, neu formatieren – wenn das nichts bringt, ist sie meist irreparabel. Woran erkenne ich gefälschte SD-Karten? Mit Tools wie H2testw (Windows) oder F3 (macOS/Linux) könnt ihr prüfen, ob die angegebene Kapazität echt ist.

