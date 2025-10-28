(micro)SD-Karte wird nicht erkannt? Diese einfachen Tricks retten eure Daten

Eure SD- oder microSD-Karte wird nicht erkannt? Hier erfahrt ihr, woran es liegt – und wie ihr sie unter Windows, macOS, Android oder in der Kamera wieder lesbar macht. Inklusive Tipps zur Datenrettung.
- 1.Warum wird eine (micro)SD-Karte nicht erkannt?
- 2.Schnelltests: Das könnt ihr zuerst ausprobieren
- 3.SD-Karte wird am PC nicht erkannt – das hilft (Windows & macOS)
- 3.1.Windows: Laufwerksbuchstaben zuweisen
- 3.2.Windows: Treiber neu installieren
- 3.3.macOS: Festplattendienstprogramm nutzen
- 4.SD-Karte wird erkannt, aber nicht lesbar
- 4.1.Dateisystem prüfen
- 4.2.Daten retten, bevor ihr formatiert
- 4.3.SD-Karte formatieren
Warum wird eine (micro)SD-Karte nicht erkannt?
Wenn eure SD- oder microSD-Karte plötzlich nicht mehr angezeigt wird, kann das viele Ursachen haben – von banalen Kontaktproblemen bis zu Dateisystemfehlern oder Hardwaredefekten. Die häufigsten Gründe im Überblick:
Mögliche Ursache
Beschreibung
Kontaktfehler
Staub, Schmutz oder verbogene Pins im Kartenleser
Falsches Dateisystem
Karte wurde mit einem inkompatiblen Format (z. B. ext4) versehen
Defekter Adapter oder Lesegerät
Besonders bei billigen USB-Cardreadern oder microSD-Adaptern
Treiberprobleme
Windows erkennt die Karte, kann sie aber nicht einbinden
Hardwaredefekt
Karte selbst ist beschädigt oder verschlissen
Schnelltests: Das könnt ihr zuerst ausprobieren
- Karte in anderem Gerät testen: Steckt die Karte in ein anderes Gerät (z. B. Smartphone, Kamera oder Laptop). Wird sie dort erkannt, liegt das Problem am ursprünglichen Gerät. Wird sie nirgends erkannt, ist die Karte wahrscheinlich defekt.
- Adapter & Kartenleser wechseln: microSD-Adapter oder USB-Kartenleser sind häufige Fehlerquellen. Testet einen anderen Adapter oder nutzt einen externen Lesegerät-Port.
- Kontakte reinigen: Reinigt die goldenen Kontakte der Karte vorsichtig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwendet aber keinen Alkohol!
SD-Karte wird am PC nicht erkannt – das hilft (Windows & macOS)
Windows: Laufwerksbuchstaben zuweisen
- Öffnet die Datenträgerverwaltung (diskmgmt.msc).
- Klickt mit Rechtsklick auf die SD-Karte.
- Wählt „Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern“ und weist einen neuen Buchstaben zu.
Windows: Treiber neu installieren
- Öffnet den Geräte-Manager.
- Unter „Laufwerke“ oder „USB-Controller“ findet ihr euren Kartenleser.
- Rechtsklick → Deinstallieren → PC neu starten. Windows installiert den Treiber automatisch neu.
macOS: Festplattendienstprogramm nutzen
- Öffnet das Festplattendienstprogramm.
- Wird die Karte erkannt, aber nicht eingebunden: Klickt auf „Einbinden“.
- Führt ggf. die Option „Erste Hilfe“ aus, um Fehler zu beheben.
SD-Karte wird erkannt, aber nicht lesbar
Dateisystem prüfen
- SDHC (bis 32 GB) → FAT32
- SDXC (ab 64 GB) → exFAT
- Prüft das Format über Rechtsklick → Eigenschaften. Wenn das Format nicht kompatibel ist, muss die Karte neu formatiert werden.
Daten retten, bevor ihr formatiert
In unserem Tipp zeigen wir euch, wie ihr SD-Karten wiederherstellen könnt. Bevor ihr formatiert, probiert Datenrettungstools:
- Recuva (Windows, kostenlos)
- PhotoRec (Win/Mac/Linux, Open Source)
- Disk Drill (grafische Oberfläche, Win & Mac)
SD-Karte formatieren
- Windows: Rechtsklick → Formatieren → exFAT wählen.
- macOS: Festplattendienstprogramm → Löschen → exFAT.
- Android-Smartphones: Öffnet Einstellungen → Speicher → SD-Karte → Formatieren.
- Digitalkameras: Formatiert die Karte immer direkt in der Kamera. Achtet auf die Speed-Klasse (z. B. UHS-I, V30, V60) – bei 4K-Aufnahmen entscheidend.
Bevor ihr (defekte) SD-Karten entsorgt, solltet ihr sie aus Datenschutz-Gründen zerstören oder formatieren.
Ist die Karte physisch defekt oder gar nicht mehr sichtbar, helfen nur noch spezialisierte Dienste. Eine Diagnose kostet meist zwischen 50 und 100 €, die eigentliche Wiederherstellung kann jedoch teurer werden.