Microsoft 365 deinstallieren: So entfernt ihr das Software-Paket

Ihr benötigt Microsoft 365 auf eurem Rechner nicht mehr und wollt es löschen? Wir helfen euch beim Deinstallieren des Software-Pakets.

Microsoft 365 über die Systemsteuerung deinstallieren

Bis zum derzeitig aktuellen Windows 11 führt ein Weg, um Programme vom Rechner zu entfernen, über die klassische Systemsteuerung:

Drückt den Windows-Button oder die Windows-Taste auf der Tastatur. Gebt in die Suchleiste „Systemsteuerung“ ein und wählt aus den Ergebnissen den entsprechenden Punkt. Navigiert zu „Programme“ > „Programme und Features“. Sucht dort nach Microsoft 365, wählt „Deinstallieren“ und folgt den weiteren Anweisungen.

Microsoft 365 über den Microsoft Store deinstallieren

Habt ihr Microsoft 365 aus dem Microsoft Store erworben, führt die Deinstallation über die Windows-Einstellungen:

Klickt auf das Startmenü und wählt dann die „Einstellungen“-App. Navigiert zu den „Apps“, anschließend zu „Apps & Features“. Sucht in der Liste der installierten Apps nach Microsoft 365. Klickt neben dem entsprechenden Eintrag auf die drei Punkte, dann auf „Deinstallieren“.

Auch so kann Microsoft 365 deinstalliert werden

Wollt ihr euch nicht durch die Einstellungen hangeln, lieber eine andere Software zum Entfernen des Microsofts-Pakets nutzen oder es gab Probleme bei der Installation, habt ihr mit der „Problembehandlung“ ein weiteres Mittel.

Navigiert über den Windows-Button in die Einstellungen und per „Update & Security“ zur „Problembehandlung“. Folgt dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Microsoft 365 zu deinstallieren. Es ist empfehlenswert, nach dem Vorgang noch einen Neustart durchzuführen, um die Deinstallation komplett anzuschließen.

Aus Microsoft 365 abmelden

Solltet ihr euch dafür entscheiden, euer Abo von Microsoft 365 eine Weile nicht zu benutzen, könnt ihr euch über einen beliebigen Browser auch einfach aus eurem Konto abmelden. Dabei wird das Programm-Paket nicht deinstalliert, erstellte Office-Dokumente bleiben erhalten.

Im Fall der Abo-Modelle „Microsoft 365 Family“ und „Microsoft 365 Single“ geht ihr auf einem beliebigen Gerät ins Anmelde-Fenster eures Microsoft-Accounts. Wählt dort unter „Geräte“ den Punkt „Abmelden von Office“ aus. Laut Microsoft kann es aber bis zu 72 Stunden dauern, bis die Abmeldung erkannt wurde.