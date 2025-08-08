Microsoft bestätigt: Dieser Windows-11-Version ziehen wir den Stecker

Microsoft hat bekannt gegeben, wann der Support für Windows 11 SE endet.

Die speziell für Schulen entwickelte Version Windows 11 SE wird eingestellt. Ab Oktober 2026 stellt Microsoft keine neuen Updates, Sicherheitspatches oder Support mehr zur Verfügung. Bereits in diesem Jahr geht die Version leer aus, wenn das nächste große Windows-Update verteilt wird.

Windows 11 SE: Support endet im Oktober 2026

Windows 11 SE erschien 2021 als günstige, abgespeckte Edition für den Bildungsbereich. Das Ziel war es, günstigen Schüler-Laptops ein einfaches System zu bieten und damit dem dominanten Chrome OS von Google etwas entgegenzusetzen. Die Software ist auf Webanwendungen ausgelegt. Weitere Apps lassen sich nur mit Genehmigung installieren.

Nun hat Microsoft angekündigt, dass es keine weitere Version von Windows 11 SE mehr geben wird. Version 24H2 ist die letzte große Aktualisierung, die Edition 25H2 wird schon nicht mehr erscheinen. Im Oktober 2026 endet der Support dann vollständig. Danach entfallen Sicherheitsupdates, technische Unterstützung und Softwarefixes (Quelle: Microsoft).

Windows 11 SE war ausschließlich auf speziellen Laptops wie dem Surface Laptop SE oder günstigen Modellen von Partner-OEMs verfügbar, die direkt an Schulen verkauft wurden. Eine Installation durch Privatanwender war nicht vorgesehen.

Windows 11: Umstieg wird Pflicht

Microsoft hat keine genaue Begründung für das Aus genannt. Vermutlich konnte Windows 11 SE auf günstiger Hardware einfach nicht so effizient arbeiten wie das deutlich schlankere Chrome OS. Für Bildungseinrichtungen bedeutet das Support-Ende zusätzlichen Aufwand. Geräte mit Windows 11 SE müssen rechtzeitig ersetzt oder auf eine andere Windows-Edition umgestellt werden, um weiterhin abgesichert zu sein.

Schulen und IT-Administratoren sollten den Wechsel daher frühzeitig einplanen. So lassen sich die Kosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilen und die Umstellung kann reibungsloser gestaltet werden. Wer weiterhin mit Windows arbeiten möchte, muss zu einer vollwertigen Edition greifen.