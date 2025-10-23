Microsoft bestätigt: Nerviger Fehler bei Windows 11 ist in Wahrheit ein Feature

Genau so soll es sein, sagt Microsoft.

Mit einem Windows-Update verändert Microsoft das Vorschau-Verhalten des Explorers. Eine oft verwendete Funktion ist dort nur noch über Umwege erreichbar. Das ist laut Hersteller aber kein Fehler, sondern volle Absicht.

Windows 11: Update blockiert Explorer-Vorschau

Seit Mitte Oktober zeigt der Explorer von Windows 11 bei vielen Dokumenten keine Vorschau mehr ein. Betroffen sind insbesondere PDF- und andere Office-Dateien, die Nutzer aus dem Internet geladen haben. Statt der gewohnten Anzeige sehen sie jetzt nur noch eine Warnung. Microsoft erklärt nun dazu, dass das kein Fehler, sondern ein gewollter Schutzmechanismus sei (Quelle: Microsoft).

Hintergrund ist tatsächlich eine Sicherheitsfunktion, die Dateien mit einem bestimmten Vermerk blockiert. Diese Kennzeichnung erhalten Inhalte, die aus möglicherweise unsicheren Quellen stammen, also etwa aus E-Mails, Cloud-Speichern oder fremden Netzwerken. Sobald der Explorer eine solche Datei erkennt, unterbindet er die Vorschau automatisch. Laut Microsoft vermeidet man so potenzielle Angriffe.

Kritisch sehen das Nutzer, die die Vorschau-Funktion im Alltag häufig verwenden. Wer regelmäßig mit heruntergeladenen Dokumenten arbeitet, muss ab sofort einen zusätzlichen Schritt einplanen. Betroffene Nutzer klicken mit der rechten Maustaste auf das Dokument, wählen „Eigenschaften“ und setzen einen Haken bei „Entsperren“. Danach funktioniert die Vorschau zwar wie gewohnt, aber eben nur für die jeweilige Datei.

Windows 11: Fehlermeldung hilft nicht weiter

Die neue Vorschau-Sperre im Explorer hat viele überrascht. Statt eines verständlichen Hinweises auf den Vorgang blendet der Explorer eine eher allgemein gehaltene Sicherheitswarnung ein. Diese wirkt irritierend, zumal sie bei Dateien erscheint, die zuvor problemlos genutzt wurden (Quelle: WindowsLatest).

Betroffen ist das Update KB5066835, das neben der Vorschau-Sperre auch weitere technische Probleme verursacht hat. Dazu zählen Fehler bei der Netzwerkverbindung, Ausfälle bei bestimmten Tastaturen und Schwierigkeiten im Wiederherstellungsmodus von Windows 11.