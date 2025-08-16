Microsoft findet ganz neue Wege, um Windows-11-Nutzern auf die Nerven zu gehen

Microsoft Edge lässt nicht locker.

Microsoft nervt Nutzer schon länger mit nerviger Werbung in Windows 11. Jetzt geht das Unternehmen einen Schritt weiter und nimmt gezielt Google-Chrome-Nutzer ins Visier. Ein neues Feature in der Canary-Version von Microsoft Edge will Nutzer, die häufig Chrome verwenden, zum Umstieg überreden.

Wer Chrome nutzt, soll Werbung für Edge bekommen

Windows Latest hat in der experimentellen Version des Browsers sogenannte Feature-Flags entdeckt, die festlegen, wann eine Werbeanzeige für den Edge-Browser eingeblendet wird. Die Werbung wird dabei nicht an alle Nutzer ausgespielt, sondern nur an diejenigen, die besonders oft Google Chrome verwenden.

Konkret sollen 90 Prozent Nutzungszeit als Grenze feststehen, wobei aber nicht klar ist, welche Daten Microsoft hierfür als Grundlage nimmt. Die Chrome-Liebhaber sollen dann ein Pop-up erhalten, das ihnen vorschlägt, Microsoft Edge an die Taskbar anzuheften, sobald sie Edge doch einmal öffnen und dann wieder schließen (Quelle: Windows Latest).

Was sind die Folgen für Windows-Nutzer?

Microsoft richtet sich mit der Strategie gezielt an Nutzer anderer Browser – in diesem Fall Google Chrome. Wer sowieso häufiger zwischen Browsern wechselt, soll von den Werbeanzeigen offenbar verschont werden. Allerdings berichtet Windows Latest auch von anderen Flags, in denen Chrome nicht explizit erwähnt wird.

Die Feature-Flags für Werbeanzeigen in Windows 11 sind aktuell nur in der experimentellen Canary-Version von Edge zu finden. Microsoft verspricht hier tägliche Updates für den Browser (Quelle: Microsoft).

Dadurch ist auch noch nicht klar, ob und in welcher Form die Werbeanzeigen in der regulären Version von Edge auftauchen werden. Aktuell sieht es aber ganz so aus, als wollen Microsoft noch stärker auf den eigenen Browser pochen – ob Nutzer das wollen oder nicht.