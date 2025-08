Microsoft fixt Fehler in Windows 11, der euch 18 Jahre in die Vergangenheit katapultiert

Für Windows-Veteranen geht damit ein Stück Nostalgie verloren.

Ein unerwarteter „Blast from the Past“ sorgte im Juni 2025 bei Mitgliedern des Windows-Insider-Programms für Verwunderung: Beim Start ihrer Rechner ertönte plötzlich der charakteristische Startton aus Windows-Vista-Zeiten statt des gewohnten Windows-11-Sounds. Mit dem neuen Update löst Microsoft das Problem – und bringt Windows-Nutzer damit wieder zurück in die Gegenwart.

Aus Windows 11 wird Windows Vista – Microsoft schiebt der Sound-Zeitreise den Riegel vor

Der Vista-Startton, der auch noch in Windows 7 die Nutzer begrüßte, gehört zu den beliebtesten Startup-Sounds in der Windows-Geschichte. Während das Betriebssystem Vista selbst oft kritisiert wurde, genoss seine akustische Visitenkarte großen Zuspruch – und auch das Mini-Comeback in Windows 11:

Dass der Sound ausgerechnet zeitgleich mit der Vorstellung des Apples Liquid-Glass-Designs auftauchte, das gewisse Vista-Ähnlichkeiten aufwies, führte zu wilden Spekulationen in der Tech-Community.

Microsoft dementierte jedoch schnell alle Vermutungen über einen versteckten Seitenhieb gegen den Konkurrenten aus Cupertino und fixt den Bug mit der aktuellen Windows-Insider-Version im Canary-Kanal (Quelle: Windows-Insider-Blog):

Ein Problem wurde behoben, bei dem unerwartet der Windows-Vista-Startton anstelle des Windows-11-Starttons verwendet wurde.

Windows-Start-Up-Sounds – eine jahrelange Tradition

Die Geschichte der Windows-Startsounds reicht bis Windows 3.1 zurück und markiert wichtige Meilensteine in der PC-Evolution. Bei Windows 8 und Windows 10 verzichtete Microsoft auf Startup-Sounds. Warum? Das bleibt bis heute ein Geheimnis.

Immerhin: Mit Windows 11 feierte der Start-Up-Sound sein Comeback – auch wenn der Ton es in Sachen Wiedererkennungswert nicht mit dem von Windows Vista und Windows 7 aufnehmen kann.

