Microsoft fleht Nutzer an: Bitte ladet nicht Chrome herunter – es gibt auch ein Geschenk

Microsoft ist langsam verzweifelt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer unter Windows 11 in der Bing-Suche nach Chrome sucht, sieht nicht sofort den Google-Browser. Stattdessen hält Microsoft eine Überraschung parat: Der hauseigene Edge-Browser wird empfohlen, samt Rewards-Punkte.

Statt Chrome: Microsoft belohnt Edge-Nutzung

Microsoft belohnt Windows-Nutzer jetzt direkt, wenn diese beim vorinstallierten Edge-Browser bleiben. Bis zu 1.300 Microsoft-Rewards-Punkte verspricht eine Anzeige bei Bing. Die Werbung erscheint laut Berichten ausgerechnet dann, wenn Nutzer nach Googles Chrome-Browser suchen (Quelle: Windows Latest).

Anzeige

Wer das Angebot „Promoted by Microsoft“ annimmt, bekommt die Punkte für die weitere Verwendung von Edge gutgeschrieben. Alternativ können Nutzer sie auch an eine gemeinnützige Organisation spenden. Die Punkte lassen sich nicht direkt auszahlen, aber bei Bedarf in Geschenkgutscheine umwandeln, zum Beispiel für Amazon, Roblox oder Spotify.

Eine weitere Microsoft-Botschaft bei der Suche nach Googles Browser lautet: „Alles, was du brauchst, ist schon da.“ Eine grafische Checkliste soll zeigen, dass Edge in allen Punkten überlegen sei, vom Funktionsumfang bis hin zum Datenschutz. Auf einen Vergleich mit Mozilla Firefox, Opera oder Brave lässt sich der Konzern an diesem Punkt aber nicht ein.

Microsoft: Edge hat alles, was Nutzer brauchen

Mit einer weiteren Anzeige auf Bing versucht Microsoft, Edge und Chrome direkt zu vergleichen. Laut Microsoft ist Edge nicht nur sicherer, sondern auch schneller und bietet zusätzliche Funktionen wie ein integriertes VPN oder KI-Personalisierung an.

Der Konzern erklärt zudem, dass Edge ebenfalls auf Chromium basiert, genau wie Google Chrome. Webseiten, Erweiterungen oder Lesezeichen funktionieren also ähnlich.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.