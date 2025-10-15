Microsoft gesteht: Dieses Feature bremst Windows 11 aus

Getty Images / AntonioGuillem© Getty Images – DragonTiger / Bearbeitung: GIGA 1 / 18

Vor allem bei alten PCs kann es sich lohnen, es zu deaktivieren.

Windows 11 steckt voller visueller Effekte: Schlagschatten, Animationen, Transparenzen zum Beispiel. Die sind zwar schick anzusehen, können aber vor allem bei extrem alten Systemen wertvolle Ressourcen beanspruchen.

Das sieht auch Microsoft in einem offiziellen Support-Dokument ein und verrät euch deswegen, wie ihr die Effekte ausschaltet: In der Suche nach „Darstellung und Leistung von Windows anpassen“ suchen und die entsprechende Option anklicken. Im Reiter „Visuelle Effekte“ könnt ihr nun auswählen, welche Darstellungen ihr deaktivieren wollt – je weniger aktiv sind, desto mehr Leistung steht dem Rest eures Systems zur Verfügung. Zum Abschluss nochmal den PC neustarten (Quelle: Microsoft).

Zugegeben, dieser Tipp dürfte nur bei wenigen Rechnern für einen spürbaren Leistungszuwachs sorgen. Aber wenn euer PC schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, haben wir noch ein paar weitere Tipps für euch, um eure alte Kiste wieder flott zu machen.