Microsoft gibt selbst den besten Grund, warum ihr ein neues Windows-Feature nicht verwenden solltet

Ein Kopilot, dem ihr nicht vertrauen sollt.

Die Copilot-KI für Windows soll euch jetzt auch in Excel weiterhelfen. Microsoft warnt allerdings, dass ihr dem eigenen Programm nicht trauen solltet:

Windows gibt zu: Dafür ist Copilot nicht zu gebrauchen

Für numerische Berechnungen, die Richtigkeit und Reproduzierbarkeit erfordern

Für Antworten, die Kontext außerhalb der vorliegenden Datei verlangen

Für Aufgaben mit rechtlichem, regulatorischem oder Compliance-Bezug, beispielsweise Finanzberichterstattung, Rechtsdokumente oder andere „Szenarien mit hohem Risiko“.

Für aktuelle oder Echtzeitdaten (Wissen der KI ist auf Informationen für Juni 2024 beschränkt)

Der Hinweis auf fehlenden Kontext oder Echtzeitdaten ist noch verständlich. Dass Microsoft selbst nicht will, dass ihr seine Excel-KI einsetzt, wenn es um wichtige Dokumente oder Aufgaben geht, dürfte den praktischen Nutzen des Assistenten allerdings deutlich einschränken.

Was bringt schon ein Kopilot, der nicht helfen darf, wenn es um etwas Wichtiges geht und von dem erwartet wird, dass er Fehler macht?

Was bringt Microsofts KI in Excel dann?

Laut Microsoft eignet sich die KI-Funktion zwar für Szenarien, in denen „natürliche Sprache einen Mehrwert bringen kann“ (Quelle: Microsoft). In den oben genannten Fällen traut aber selbst der Hersteller seinem eigenen Programm offenbar nicht über den Weg.

Bisher ist der KI-Assistent in Excel nur im Beta-Channel des Microsoft-365-Insider-Programms verfügbar. Mit Prompts in der Formelzeile könnt ihr euch Inhalte zusammenfassen oder klassifizieren lassen. Die KI kann auch Platzhalter und Beispiele erstellen sowie Text und Beschreibungen generieren. Das könnte folgendermaßen aussehen:

=COPILOT(„Klassifiziere“, B1:B10, „in die folgenden Kategorien“, A1:A4)

Dass sich die Funktion noch in der Beta befindet, ist immerhin ein Hoffnungsschimmer. Womöglich verbessert Microsoft den KI-Assistenten, der bei Windows immer mehr Aufgaben übernimmt, also bis zum vollständigen Release noch.