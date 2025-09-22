Microsoft gibt zu: Update für Windows 11 sorgt für neue Probleme

Das September-Update macht aus einem Filmabend schnell eine Geduldsprobe.

Mit dem September-Update für Windows 11 (KB5065426) hat Microsoft einen Fehler eingeräumt, der vor allem Nutzer von digitalen TV- und DVD-Anwendungen trifft. Grund ist ein Problem mit dem „Enhanced Video Renderer“, einer zentralen Komponente zur Videowiedergabe, die HDCP und DRM durchsetzt. Nach der Installation des Updates kommt es zu Rucklern, Verzögerungen oder verlangsamter Wiedergabe.

So wirkt sich der neue Windows-11-Bug aus

Immerhin: Streaming-Dienste wie Netflix sind von dem Bug nach bisherigen Tests nicht betroffen – ihr merkt den Fehler nur, wenn ihr digitale TV-Apps nutzt oder DVDs oder Blu-Rays wiedergeben wollt.

Betroffen sind nicht nur Anwender, die das September-Paket installiert haben. Das Problem geht auf das optionale August-Update (KB5064081) zurück und steckt damit auch in allen darauf folgenden Versionen.

Wer nach dem Update also ungewöhnliche Videoprobleme bemerkt, dürfte auf den DRM-Fehler gestoßen sein. Microsoft hat bestätigt, dass es an einem Fix arbeitet. Eine Lösung könnte bereits im nächsten optionalen Update erscheinen, das in den kommenden Tagen erwartet wird.

In einem Support-Dokument weist Microsoft darauf hin, dass nur bestimmte Apps betroffen sind – eben jene, die auf dem Enhanced Video Renderer basieren (Quelle: Microsoft). Für viele Nutzer mag das unauffällig sein, doch wer häufig digitale TV- oder DVD-Software nutzt, wird die Einschränkungen deutlich spüren. Bis zur Bereitstellung eines Patches bleibt betroffenen Anwendern nur, die Störung in Kauf zu nehmen oder auf alternative Anwendungen auszuweichen.

Windows-Update sorgt für weiter Probleme

Neben dem Hauptproblem mit DRM und Video-Apps hat das September-Update weitere Nebenwirkungen ausgelöst. Nutzer berichten von Ausfällen bei einigen EA-Spielen, die den Javelin-Anti-Cheat nutzen – darunter FIFA, F1 und Battlefield (Quelle: Windows Latest). Auch DirectX-9-Titel zeigen Fehler in Introsequenzen. Zudem gibt es Berichte über Einschränkungen in PowerShell.

Microsoft will die Probleme in kommenden Updates beheben – bis dahin heißt es für viele Nutzer: Geduld haben.

