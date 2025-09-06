Microsoft knallt Windows 11 mit Werbung voll – so stoppt ihr den Wahnsinn

Das Startmenü von Windows 11 mutiert zur Werbefläche – aber noch gibt’s einen Ausweg.

Microsoft greift zu neuen Mitteln, um seinen KI-Assistenten Copilot zu vermarkten. Wie X-Nutzer phantomofearth herausgefunden hat, tauchen im „Empfohlen“-Bereich des Windows-11-Startmenüs neuerdings Werbeeinblendungen für Copilot und Microsoft 365 Copilot auf. Der Software-Riese bezeichnet diese Anzeigen zwar beschönigend als „Tipps“ oder „Vorschläge“ – faktisch handelt es sich jedoch um klassische Produktwerbung.

Microsofts aggressive Marketingstrategie

Microsoft experimentiert mit unterschiedlichen „Call to Action“-Einblendungen im Startmenü, um den Microsoft Copilot seinen Nutzern schmackhaft zu machen (Quelle: X):

„Schreibe einen ersten Entwurf mit Copilot“

„Frag Copilot“

„Hast du irgendwelche Fragen, die mit der Arbeit zu tun haben?“

„Musst du einen ersten Entwurf schreiben?“

Die Werbeoffensive im Startmenü ist Teil einer größeren Strategie: Microsoft will seine KI-Dienste stärker in den Fokus rücken. Die Anzeigen präsentieren sich in verschiedenen Varianten und fordern Nutzer aktiv auf, Copilot für Aufgaben wie Texterstellung zu nutzen.

Das Startmenü – einst eine werbefreie Zone – wird damit zum digitalen Schaufenster für hauseigene Produkte. Auch andere Dienste werden von Microsoft hartnäckig innerhalb von Windows 11 beworben – beispielsweise der hauseigene Browser Edge oder der Cloud-Service OneDrive.

So deaktiviert ihr die Werbung

Die gute Nachricht: Ihr müsst euch die aufdringliche Werbung nicht gefallen lassen. Um die Anzeigen zu deaktivieren, öffnet die Windows-Einstellungen und navigiert zu „Personalisierung“ → „Start“. Dort findet ihr die Option „Empfehlungen für Tipps, Verknüpfungen, neue Apps und mehr anzeigen“, die ihr per Schieberegler ausschalten könnt.

In diesem Menü könnt ihr die Microsoft-Empfehlungen im Startmenü deaktieren. (© Screenshot GIGA)

Nach einem größeren Windows-Update kann es nicht schaden, erneut einen Blick in dieses Menü zu werfen. In der Vergangenheit kam es des Öfteren vor, dass die Einstellungen nach einer Weile ohne euer Zutun wieder zurückgesetzt wurden.