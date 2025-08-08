Microsoft lässt euch Windows 11 stärker über euer Smartphone steuern

Euer Smartphone wird zum magischen Zauberstab für den Windows-PC.

Microsoft hat seiner „Link to Windows“-App für Android ein umfassendes Update verpasst und erweitert damit die Möglichkeiten der PC-Steuerung direkt vom Smartphone aus. Die neue Version ermöglicht es Nutzern der App, ihren Windows-PC zu sperren, Dateien zu übertragen und sogar die PC-Zwischenablage einzusehen – alles bequem vom Android-Gerät aus. Aktuell gibt’s das alles aber nur für Mitglieder des Windows-Insider-Programms, die sich zudem fürs Beta-Programm der Smartphone-App angemeldet haben.

Windows 11: Mehr Steuerungsoptionen über die Smartphone-App

Die neue Benutzeroberfläche präsentiert sich aufgeräumt und informativ, mit einer klaren Anzeige des PC-Status (Ladezustand + Netzwerkverbindung) und vereinfachten Interaktionsmöglichkeiten. App-Nutzer können direkt auf Dateien zugreifen, die sie zuletzt in die Zwischenablage ihres PCs gepackt haben oder die sie über den Datentransfer erhalten haben (Quelle: Windows-Blog).

So sieht das neue Design der Smartphone-App aus. (© Microsoft)

Eine weitere interessante Funktion: Die Möglichkeit, den eigenen PC über die App zu sperren. Microsoft legt damit die volle Kontrolle über euren Windows-11-Rechner in eure Hand. Wer will, kann auch seinen Smartphone-Bildschirm auf seinen PC spiegeln. Laut WindowsLatest scheint das Feature aber noch nicht für alle Smartphones freigeschaltet zu sein.

So könnt ihr die neue App mit eurem Windows-11-PC nutzen

Stellt sicher, dass ihr die neueste Windows-Insider Preview-Version von einem beliebigen Insider-Kanal auf Ihrem PC installiert habt und dass die „Link zu Windows“-Version 1.25062.83.0 oder höher ist (die Windows-App könnt ihr über den Microsoft Store aktualisieren). Meldet euch im Play Store für die Beta-Version von Link to Windows an. Aktualisiert die „Link zu Windows-App“ aus dem Play Store und stellt sicher, dass die Version 1.25071.155 oder höher ist. Koppelt euer Android-Smartphone über „Link zu Windows“ mit eurem PC. Nun zu Windows-Einstellungen → Bluetooth & Geräte → Mobile Geräte → „Geräte verwalten“ navigieren und sicherstellen, dass ihr mit demselben Microsoft-Konto wie bei „Link zu Windows“ angemeldet seid und dass euer Android-Smartphone aufgeführt und aktiviert ist.

Wem das zu umständlich ist, der wartet einfach, dass die Funktion auch in die reguläre Version der App und Windows Einzug hält. Wann es soweit ist, ist aber noch ungewiss.

Endlich bewegt sich Microsoft in die richtige Richtung! Na endlich, Microsoft! Es wird Zeit, dass die nahtlose Verbindung zwischen Smartphone und PC Fortschritte macht. Diese Schritte sind vielversprechend – aber jetzt heißt es am Ball bleiben. Die Konkurrenz schläft nicht, wie Lenovos Smart Connect beweist. Dieses ist der Windows-eigenen Lösungen in vielen Punkten voraus. Microsoft muss das aktuelle Momentum nutzen und die Kinderkrankheiten schnell ausmerzen. Denn eines ist klar: Der Bedarf nach einer durchdachten Smartphone-Integration ist da, die Nutzer sind bereit – jetzt liegt es an Microsoft, zu liefern. Robert Kohlick

