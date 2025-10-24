Microsoft nervt Edge-Nutzer: Browser blendet plötzlich Werbung ein

Plötzlich erscheint Copilot-Werbung.

Wer ChatGPT oder Perplexity mit dem Edge-Browser öffnet, bekommt seit Kurzem einen auffälligen Hinweis eingeblendet. In der Adressleiste erscheint die Meldung „Try Copilot“. Ein Klick genügt, dann öffnet sich Microsofts KI in der Seitenleiste.

Microsoft Edge mutiert zur Copilot-Werbefläche

Anscheinend will Microsoft gezielt Nutzer ansprechen, die auf Konkurrenzprodukte setzen. Neben ChatGPT tauchen die Hinweise auch bei der Verwendung von Perplexity, DeepSeek, Comet und Codex auf. Bei Gemini bleibt das Pop-up bislang aus. Auf Webseiten von Google oder Microsoft erscheinen die Hinweise ebenfalls nicht. Die Kampagne zielt dennoch klar auf direkte Wettbewerber ab.

Solche Methoden sind bei Microsoft Edge nicht neu. Wenn Nutzer Chrome über Edge herunterladen, sehen sie eine ähnliche Einblendung mit dem Verweis auf den Microsoft-Browser. Auch auf Bing wirbt Microsoft aggressiv für Copilot, wenn nach ChatGPT oder Gemini gesucht wird (Quelle: Windows Latest).

Nun verlagert sich der Wettbewerb direkt in den Browser selbst. Microsoft möchte mehr Aufmerksamkeit für sein KI-Angebot generieren – notfalls auch direkt über die Konkurrenz.

Edge: „Copilot Mode“ bringt neue KI-Funktionen

Parallel dazu treibt Microsoft seinen „Copilot Mode“ für Edge voran. Der Browser zeigt dann eine deutlich reduzierte Startseite mit der Möglichkeit der Texteingabe. Über das Interface lassen sich bei Bedarf Webseiten aufrufen oder direkt mit der KI kommunizieren. Tabs lassen sich zusammenfassen oder gezielt auswählen (Quelle: Microsoft).

Einige dieser Funktionen stehen in Deutschland allerdings nicht zur Verfügung. So sind beispielsweise Actions und Journeys, mit denen Copilot Seiten aktiv steuern oder die Chronik analysieren kann, hierzulande nicht verfügbar.

Der „Copilot Mode“ selbst wird über die Einstellungen unter „KI-Innovationen” aktiviert. Offenbar reagiert Microsoft mit dem Ausbau auf neue KI-Browser wie Atlas, Comet oder Neon.

