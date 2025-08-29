Microsoft schafft es nicht: Jetzt soll KI ein großes Windows-Problem lösen

Die KI soll es richten.

Wer schon länger Windows nutzt, der weiß, dass es gar nicht so leicht ist, eine Datei zu finden. Die interne Suche braucht lange und liefert allzu häufig gar kein Ergebnis. Windows Copilot soll dieses Problem jetzt beheben. Microsoft erleichtert dafür die Kommunikation mit dem KI-Assistenten.

Windows-Suche: Schnell und besser dank KI

Schon jetzt kann Copilot gespeicherte Dateien durchsuchen, öffnen und deren Inhalt auslesen. Laut einem Post auf dem Windows-Blog jetzt noch schneller und leichter fündig werden, indem ihr „natürliche Sprache“ einsetzt. Gemeint ist, dass ihr nicht den genauen Namen einer Datei kennen müsst oder auch nur Wörter, die in der Datei vorkommen. Stattdessen könnt ihr sie einfach beschreiben.

Microsoft nennt hier die Beispiele „Finde Bilder von Brücken bei Sonnenuntergang auf meinem PC“ oder „Finde die Datei mit dem Rezept für Chicken Tostadas“.

Die verbesserte Suche ist bisher nur für Windows Insider mit einem Copilot+ PC verfügbar. Die sogenannte „semantische Dateisuche“ funktioniert dabei nur mit bestimmten Text-, Bild- und Dokument-Formaten. Schon jetzt wird auch Deutsch als Sprache unterstützt. Zusätzlich könnt ihr auf Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch oder vereinfachtem Chinesisch mit dem KI-Assistenten sprechen (Quelle: Windows Blog).

Was ist mit dem Datenschutz?

Copilot wird immer besser darin, die Dateien von Windows-Nutzern zu durchsuchen. Das wirft auch Fragen zum Datenschutz auf. Microsoft möchte allerdings weiterhin, dass Nutzer selbst entscheiden, was Copilot sehen darf. Unter der Einstellung „Berechtigungen“ könnt ihr darum einstellen, worauf der KI-Assistenz zugreifen, was er abrufen oder lesen darf.

Microsoft will die Verbindung zwischen Copilot und Windows 11 in Zukunft nur weiter vertiefen. Nutzer sollen mit der KI sprechen können, die wiederum jederzeit euren Bildschirm beobachtet.

