Microsoft spannt treue Windows-10-Nutzer auf die Folter

Probleme mit dem ESU-Programm? Ihr seid nicht allein!

Mit dem ESU-Programm bietet Microsoft seinen Nutzern im EU-Raum die Möglichkeit an, ein Jahr weiterhin kostenlose Sicherheits-Update für Windows 10 zu beziehen. Doch genau bei der Anmeldung zu diesem Dienst häufen sich die Probleme, was für viele zu einer echten Hängepartie wird und den Druck erhöht, doch auf Windows 11 umzusteigen.

ESU-Anmeldung in Windows 10 nicht für alle verfügbar

Seit dem 14. Oktober 2025 ist der offizielle Support für Windows 10 beendet. Wer weiterhin sicher Windows 10 nutzen will, muss sich also für das ESU-Programm (Extended Security Updates) anmelden:

Während der Rest der Welt dafür entweder seine Einstellungen über das Microsoft-Konto speichern, Microsoft-Rewards-Punkte einlösen oder schlichtweg Geld zahlen muss, müssen sich Nutzer in der EU lediglich über ihr Microsoft-Konto anmelden, um dem Dienst beizutreten. Danach gibt es ein Jahr kostenlos weiter Updates – ganz einfach eigentlich.

Das scheint jedoch nicht bei allen Nutzern so zu sein. WindowsLatest berichtet von einem Problem, das betroffenen Nutzern den Zugang zu den wichtigen Updates verwehren. Nach der Anmeldung gibt es nur eine Fehlermeldung, in der steht, die ESU-Anmeldung sei in dieser Region „vorübergehend nicht verfügbar“.

Microsoft sagt: keine Panik!

Da es ursprünglich hieß, dass die Anmeldung für das ESU-Programm den Nutzern bereits Anfang Oktober möglich gemacht werden soll, hat WindowsLatest bei Microsoft nachgefragt, was das Problem ist. Die Antwort: Es handelt sich um eine „gestaffelte Einführung, die sich nach lokalen Marktfordern von Region zu Region unterscheiden kann.“

Für die betroffenen Windows-10-Nutzer ist das ein schwacher Trost – schließlich lässt Microsoft offen, wann das ESU-Programm endlich in allen Regionen verfügbar gemacht wird. Während dieser Zeitspanne stellen die PCs ohne aktuelle Sicherheits-Updates ein Risiko dar – auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer direkten Cyberattacke für die meisten Nutzer eher gering sein dürfte.

Für alle, deren Hardware die strengen Anforderungen von Windows 11 nicht erfüllt, ist das ESU-Programm die einzige Alternative, um sicher online zu bleiben – eine Alternative, die derzeit mehr Frust als Sicherheit schafft.