Microsoft überrascht: 18 Jahre altes Feature von Windows Vista kehrt zurück

DreamScene lebt in Windows 11 wieder auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei Windows 11 kehrt eine Funktion zurück, die es zuletzt bei Vista gab: Hintergrundvideos. Nutzer können Videos als Desktop-Hintergrund festlegen, ganz ohne Zusatzsoftware.

Windows 11: DreamScene kehrt zurück

Windows Vista Ultimate bot mit DreamScene schon im Jahr 2007 die Möglichkeit, Videos als Desktop-Hintergrund abzuspielen. Danach verschwand das Feature schnell wieder in der Mottenkiste. Jetzt bringt Microsoft es zurück, als native Funktion in Windows 11. Erste Hinweise auf die Video-Hintergründe finden sich in Testversionen ab Build 26220. Unterstützt werden Formate wie MP4, MOV, AVI, MKV oder WMV.

Anzeige

Über die gewohnten Hintergrund-Einstellungen in Windows können Nutzer künftig einfach Videodateien auswählen. Das Video spielt Microsoft dann automatisch in einer Endlosschleife ab. Dabei bleibt es auch dann aktiv, wenn das Startmenü oder andere Fenster geöffnet sind.

Anders als bei Drittanbieter-Apps wie Wallpaper Engine gibt es bei Microsofts Umsetzung keine interaktiven oder 3D-Wallpaper, dafür aber eine anscheinend ressourcenschonendere Lösung. Erste Tests zeigen, dass die Systemauslastung relativ gering bleibt. Offen ist aber noch, ob es bei Windows 11 eine Begrenzung von besonders langen oder hochauflösenden Videos gibt.

Video-Hintergrund: Alte Idee, neue Umsetzung

Dass Microsoft dieses Feature reaktiviert, dürfte viele freuen, die bisher auf externe Tools angewiesen waren. Die Rückkehr wirkt wie ein kleiner Nostalgie-Moment, diesmal aber auf moderne Hardware angepasst (Quelle: Windows Central).

Noch hat Microsoft das Ganze nicht offiziell angekündigt. Der Rollout dürfte mit einem der nächsten größeren Updates starten. Bis dahin bleibt die Funktion im Testlauf und ist nur für Windows-Insider sichtbar. Wer sie jetzt schon ausprobieren will, braucht eine entsprechende Vorabversion.