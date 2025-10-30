Microsoft überspannt den Bogen: Windows 11 nervt Nutzer jetzt noch mehr

Microsoft kennt keine Grenzen mehr.

Microsoft schaltet bei Windows 11 jetzt noch mehr Werbung. Nach einem Update erscheinen nun sogar während der ersten Einrichtung des Systems Anzeigen für Microsoft-Dienste. Das nennt der Konzern „personalisierte Angebote“.

Windows 11: Werbung schon beim ersten Start

Das Update bringt neben Fehlerkorrekturen auch eine Änderung in der sogenannten OOBE, der Out-of-Box-Experience. Dabei handelt es sich um die Einrichtung, die Nutzer beim ersten Start von Windows durchlaufen. Hier blendet Microsoft nun „personalisierte Angebote“ für eigene Produkte ein. Der Konzern will Abo-Modelle und Zusatzsoftware verkaufen.

Das ist nicht völlig überraschend. Bereits zuvor hatte Microsoft an verschiedenen Stellen von Windows 11 Werbung integriert, etwa im Startmenü, auf dem Sperrbildschirm und in den Einstellungen. Neu ist aber, dass Werbung schon beim Setup erscheint (Quelle: Neowin).

Anzeigen in Microsofts Betriebssystem lassen sich zwar teils wieder abschalten, doch die nötigen Einstellungen sind verteilt. Wer Windows 11 möglichst werbefrei nutzen möchte, muss also gleich an mehreren Stellen Anpassungen vornehmen. Das betrifft die Datenschutzoptionen, das Startmenü und die Benachrichtigungszentrale. Nach größeren Updates sind die Einstellungen aber häufig wieder durch Microsoft zurückgesetzt.

Windows 11: Microsoft wirbt munter weiter

Microsoft nutzt Windows 11 zunehmend als Plattform zur Eigenwerbung. Im Frühjahr 2024 waren Store-Apps im Startmenü aufgetaucht, trotz deaktivierter Empfehlungen. Kurz darauf folgten Anzeigen für Xbox-Spiele, Microsoft 365 und OneDrive, oft eingebettet in harmlose Hinweise oder Systemtipps.

Interne Testversionen von Windows 11 legen bereits nahe, dass künftig noch mehr Werbeinhalte im Startmenü zu sehen sein werden. Wer das generell nicht möchte, kann auch auf Linux umsteigen.

