Microsoft und Nvidia schmieden Mega-Deal

Microsoft investiert 5 Milliarden Dollar in den schärfsten Konkurrenten seines wichtigsten Partners OpenAI.

Microsoft, der Chip-Hersteller Nvidia und das KI-Unternehmen Anthropic haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die die Gewichte in der Tech-Branche neu verteilt.

Kern der Vereinbarung ist, dass die KI-Modelle von Anthropic – bekannt unter dem Namen Claude – erstmals für Unternehmenskunden auf Microsofts Cloud-Plattform Azure verfügbar gemacht werden. Finanziert wird dieser Schritt durch massive Investitionen: Microsoft steckt 5 Milliarden US-Dollar in Anthropic, während Nvidia die Summe mit bis zu 10 Milliarden US-Dollar sogar noch übertrifft (Quelle: Microsoft).

Die Kooperation ist für alle Seiten ein strategisch wichtiger Zug. Anthropic verpflichtet sich im Gegenzug, Rechenleistung von Microsoft Azure im Wert von 30 Milliarden US-Dollar zu erwerben.

Gleichzeitig wird das Unternehmen eng mit Nvidia zusammenarbeiten, um seine Modelle für zukünftige Chip-Architekturen wie Blackwell und Vera Rubin zu optimieren. Damit sichert sich Anthropic nicht nur frisches Kapital und Zugang zu Microsofts riesigem Kundenstamm, sondern auch technologische Unterstützung vom führenden Hardware-Anbieter.

Microsofts Doppelstrategie in der KI-Welt

Für Microsoft ist der Deal eine bemerkenswerte Erweiterung der bisherigen KI-Strategie. Das Unternehmen hat bereits eine milliardenschwere und sehr enge Partnerschaft mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. Die neue Allianz mit dessen größtem Konkurrenten Anthropic verringert die Abhängigkeit von einem einzigen Partner und erweitert das eigene Angebot um ein weiteres Spitzenmodell. Kunden von Azure erhalten so mehr Auswahl und Flexibilität, während Microsoft seine Position im hart umkämpften Cloud-Markt weiter festigt.

Diese Entwicklung zeigt, wie intensiv der Wettlauf der großen Technologiekonzerne um die besten KI-Modelle geworden ist. Microsoft sichert sich ab, Nvidia zementiert seine Hardware-Dominanz und Anthropic schafft es als einziges großes KI-Startup, auf allen drei führenden Cloud-Plattformen – Amazon, Google und nun auch Microsoft Azure – prominent vertreten zu sein.

Auch wenn Amazon vorerst der primäre Cloud-Partner für Anthropic bleibt, signalisiert dieser Deal, dass sich die Allianzen im KI-Zeitalter schnell verschieben können.

